香港回歸就快24年，24年來解放軍駐守香港，肩負着在這片土地上保衞國家主權和安全的任務，盡職履責，紀律嚴明，秋毫無犯，就連反共成性的反對派、國際反華勢力「雞蛋裏挑骨頭」也找不出「茬兒」來。不過，發生在解放軍駐港軍營的一些古怪之事和針對之事還是有的。

幾日前，一架的士撞毀車閘，衝向中環解放軍軍營，司機被帶入軍營問話後，交香港警方處理。據稱，這位司機精神有問題，正鬧離婚，幻覺被多輛汽車追截，情急之下闖進軍營求救。這事頗奇，精神有問題能開的士嗎？這個謎要等法庭向精神科醫生獲得報告才能揭開。然而，這個產生幻覺被人追截、情急之下闖進軍營求救的說法，倒是頗有意思，好像這位司機很是相信依靠「解放軍叔叔」似的。司機有難，向你求救，你還好追究他「闖軍營」之過嗎？這不是太傷求救者之心了嗎？因此，這套說法，似乎頗能起到避責脫罪之效也——如果這位司機精神沒有問題的話。

不過，根據經驗，不管這份精神科醫生的報告是何結論，不管甚麼原因，衝闖解放軍軍營以往都是被輕判的。幾年前，港獨組織「香港人優先」的成員手持「港英旗」闖入中環解放軍軍營，最終法庭只判入獄兩個星期，緩刑12個月。2019年10月黑暴期間，一男子大吵大鬧衝入中環軍營，警方僅以「無許可證進入禁區」拘捕，至今未聞處理結果。中英談判香港前途問題時，英方是極力反對97年後解放軍駐守香港。英夷危言聳聽、居心險惡的散布解放軍進駐香港會嚇跑投資者，會嚇跑香港人。英夷還發動「本地輿論」，極力抹黑解放軍。香港人本來就「恐共」、「拒共」，一時間反對「中共駐軍」聲浪滔滔。

這時鄧小平一錘定音，一是此乃國家收回香港的主權象徵，保衞國家領土和安全的實際需要；二是此乃防亂平亂的定海神針。正因為如此，回歸前後，一切反中亂港勢力才對解放軍駐港恨得要死，怕得要命，然他們只能搞些小動作也。