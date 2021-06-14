西方民諺說，你永遠無法叫醒一個裝睡的人，如果非要叫醒他，那就用拳頭，讓他記憶深刻。這年頭裝睡的人實在太多，尤其是香港這種反智社會，有些人不是裝睡而是真睡，不是裝傻而是真傻，只能用拳頭叫醒他們。《港區國安法》實施後，反對派陣腳大亂，坐監的坐監，逃亡的逃亡，隱形的隱形，可謂樹倒猢猻散。但還有一些人冥頑不靈，6‧4紀念日出來搞事，6‧12黑暴兩周年又出來搗亂，跟這種人講道理無異於對牛彈琴，唯一辦法就是以嚴刑峻法對付，讓他們得到教訓、長長記性。

最近出來鬧事的絕大部分是青少年，被捕的最小只有15歲，實在替他們家長感到悲哀。這班人最大毛病就是頭腦簡單，既容易受人唆擺，又喜歡出風頭，所以，當反對派頭面人物不是繫獄就是龜縮之後，只有這班無腦廢青繼續充當政治炮灰。看到他們至今還在唸咒語似的叫喊「五大訴求」，令人啼笑皆非，難道他們不知道反對派現在的訴求已改為要求監獄安裝冷氣？要求改善膳食？

例如那個學生組織「賢學思政」，既不好學又不懂政治，偏偏改了這麼一個名字，難怪別人紛紛退縮，他們還在盲衝瞎闖，結果自投羅網，召集人王逸戰及發言人黃沅琳因涉嫌煽惑他人參與非法集結而雙雙被捕。他們到底是為了甚麼？其同類組織香港眾志已經解散，賢學思政這班柴娃娃又能搞出甚麼名堂？難道他們也想學黃之鋒及周庭享受監獄「精彩人生」？

告訴他們，監獄人生一點也不精彩。周庭只在裏面呆了半年零二十日，便頻呼「痛苦」，聲稱接下來要好好休息，養好身體。其實她仍有一宗涉嫌違反《港區國安法》的重案在身，一旦罪成，更痛苦的日子恐怕還在後頭。自作孽，不可活，這正是攬炒的下場，打悲情牌也沒用。所以說，青少年無知不可怕，可怕的是被反對派荼毒洗腦而淪為行屍走肉。