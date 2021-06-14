今日是端午節，這個傳統節日對現今青少年來說，除了吃美味的糉子，可能沒有太大感覺，不過政府今年送上「大禮」，為催谷市民打新冠疫苗，批准將復必泰疫苗接種年齡由16歲降至12歲，本港24萬名12至15歲青少年最快今日端午節起可以到社區疫苗接種中心打針。當然這算不算是喜訊，就見仁見智，部分家長感到憂慮，專家稱希望政府及校方能提供足夠資訊，讓家長了解接種後的副作用才做決定，不過，別以為有資訊便可以安心接種，有時知道得愈多，愈會發現打針是個不容易決定。

亦都是專家表示，接種疫苗的青少年，尤其男生打完第二針復必泰後4天內，或會出現罕見及輕微的心肌炎，比率為5,000到6,000人出現一宗，並建議若接種後感到心口痛、呼吸快或心跳加速就要向醫生求診，打針學生應該有2至3天假期休息，以及一星期內勿作劇烈運動。香港專家是參考外地數據作忠告，單是美國便有數百名在打新冠疫苗後出現心肌炎的案例，主要發生在男性青少年和年輕人身上，美國疾病控制及預防中心（CDC）展開調查，探究心肌炎是否和接種疫苗有關。

疫苗問題豈止一種，美國食品及藥物管理局（FDA）指，強生公司須棄用一批新冠病毒疫苗，據報總數達6,000多萬劑。涉事疫苗在巴爾的摩一間廠房生產，該廠房曾發生阿斯利康新冠疫苗原料，污染一批強生疫苗的事件，在4月已停止生產強生疫苗。美國當局指涉事廠房多個批次的強生疫苗不適宜使用，但卻又同時批准使用這廠房生產的兩個批次疫苗，很可能出口到其他國家，特別是落後地區，美國人的雙重標準可見一斑。

新冠肺炎疫苗除了副作用，實際成效也備受爭議。有中國疾控中心的專家承認，疫苗只防發病而不防感染，這句話可圈可點，如何理解，這裏不贅了。