《毛澤東文選》有一文尾段講到：「總之，前途是光明的，道路是曲折的。」似乎毛主席也預示今天中國共產黨走過一百年的路。正當我們喜迎中國共產黨建黨一百年，傳承紅色基因之際，讓我們回望過去，同時也展望未來，準備迎接第二個一百年來臨吧！

沒有共產黨就沒有新中國，這句話所言甚對！中華民族過去數千年創造了悠久而燦爛的中華文明，但近代以來，飽受西方列強入侵，1840年和1856年遭受兩次鴉片戰爭，香港成為英國的殖民地。就連一個小小島國日本，在1853年都受到美國強迫通關，短短41年竟然也可在甲午戰爭擊潰清政府的北洋艦隊，繼而割讓了寶島台灣。更糟的是輸了民族自信。清政府錯誤部署那1900年的義和團，引致八國聯軍入侵，被迫簽署喪權辱國的庚子賠款，自此中國變成半殖民地半封建的社會，山河破碎，生靈塗炭。

凌辱我國最深，不可看漏日本。從表面歷史看，日本之可躍升為列強，拜明治維新所賜。但以當時日本的條件，若然沒有美國在背後撐腰，日本根本是沒有膽子、銀子以及法子可進行其後一系列侵略行動，包括打敗俄國、佔領東北、侵華，順勢拔去租界內所插的歐洲列強國旗，這豈會是容易之事？

1921年中國共產黨正式在上海召開第一次全國代表大會，經過奮鬥和苦痛的內戰，中國共產黨終在1949年成立中華人民共和國。打了江山回來，經歷29年鞏固期，繼而在1978年改革開放。過去43年的深耕細作，讓中國人站起來和富起來，全賴共產黨領導中華民族走適合自己的路，向光明前路邁進！2021年我國展現成果，不但有天問一號火星航天器，還製造1.2億度的人造太陽，全國脫貧達致小康！我國還要把成功經驗與世界分享，如對抗新冠病毒工作上，把祖國製造的疫苗奉上世衞，與世界人民分享，正就是實踐世界命運是一個共同體。一百年來中華民族熱愛和平，尊重其他民族，從來沒有建立霸權或殖民主義，自己努力克服問題，由一窮二白到站起來和富起來，這正契合：「總之，前途是光明的，道路是曲折的。我們面前困難還多，不可忽視。我們和全體人民團結起來，共同努力，一定能夠排除萬難，達到勝利的目的。」今天中國終於做到前人所追求的做人不要出醜、經濟不要伸手、政治要跟黨走。在共產黨領導下，中國人的性命不再是低賤，而是平常，國民的生命和尊嚴是珍貴，使命是卓越。2049年是新中國成立一百年，在共產黨領導下會發展得更好，期盼2049年第二個中國一百年，那時筆者87歲，再與大家分享那份愉悅的心情。