正當蔡英文大言不慚表示台灣疫情「已經控制到一定程度」之際，人們但見當地的確診及死亡個案完全沒有回落迹象，每天依然有200多宗確診，死亡人數則幾乎固定在20多至30多人。顯而易見，所謂疫情受控是假，其檢測能力不足，或刻意限定每日檢測數量以維持「平穩」的確診人數，恐怕才是真。

單看當地致死率，已知台灣疫情非但沒有受控，甚至惡化到高於全球平均值的程度。截至本月12日，全台累計死亡個案已達411宗，致死率為3.2%。全球平均致死率則為2.16%，這顯然是恥辱紀錄。惟蔡政府依然毫不着緊，反而搞出種種名堂糊弄百姓，甚麼「校正回歸」，甚麼「快樂缺氧」，結果連台灣前文化部長龍應台都忍不住發文炮轟當局對待疫情的態度「強硬傲慢」、「居高臨下」，感慨稱「為那死得不知所以的同胞，為那被剝奪了死別最後一個溫暖擁抱的家人，我心沉痛」。

問題是，面對一個麻木不仁的政府，耍文藝腔有用嗎？在疫情肆虐之下，蔡政府有正事不做，一味玩弄政治，既急於抱美日大腿，又忙於抹黑大陸，總之一切以民進黨利益為優先。

君不見，日本政府將自己國民也不敢用的阿斯利康疫苗轉送給台灣，而美國所謂送出75萬劑疫苗本來已是杯水車薪，何況至今未有下文，口惠實不至。反觀大陸通過官方及非官方渠道多次表明願意協助，部分台灣藝人甚至用腳投票衝往大陸接種疫苗，偏偏蔡政府寧願任由同胞病歿，拒絕接受好意，根本就是殺人兇手！

台灣今波疫情，不少死者都是無法入院猝死家中的，疫苗短缺、床位不足、隔離設施欠奉，可謂彰彰明甚。有指蔡英文政府堅持等到7月台製疫苗面世也拒納大陸疫苗，皆因綠營持有大量該藥廠的股份，早前已因「獨家接種」而令股價水漲船高，撈了一大筆。綠營之唯利是圖，草菅人命，可見一斑。