平常人們對於只問身份、不問是非的現象很反感，譬如你的孩子在學校操場大呼小叫，老師說要懲罰他。不過，該老師的孩子也在同一間學校唸書，他也在操場叫嚷，老師卻視而不見。你問為甚麼賞罰的標準不一，老師回答你：「那當然，這是我的心肝寶貝，對他，我總是較包容的。」這樣的話讓任何人聽到，定然要氣炸了肺。

然而在現實生活，不少人偏偏就犯了上述毛病，對政治人物的要求，只論背景，不論是非，只要是我投票選出來的人，無論對方做甚麼，看在眼裏都是順眼的。

部分香港「黃絲」則更糊塗，不管世界上任何地方的政客，只消是民選的，一律予以正面評價，對政客們的惡行劣迹則視若無睹。

若論世界各地應對新冠肺炎疫情的表現，美國前總統特朗普、英國首相約翰遜、台灣領袖蔡英文這3個人，都是領導無方，致使疫禍蔓延，雖死未必足以贖其罪愆，然而，你曾聽過香港的黃絲會批評他們嗎？非但不會，甚至還繼續將他們捧為偶像。

這些民選領袖不但能力不足，態度更是惹人憎厭。在美國疫患最嚴重的時候，特朗普每日不是到社區視察民情，而是到高爾夫球場享受揮桿之樂。

在香港，特首林鄭月娥給乞丐500元，也會被人批評她距離民生實況太遠。特朗普在疫情期間「話知你死」，反而至今仍有不少人視他為「人民救星」，你說這個世界還有客觀是非標準沒有？

世界各地使用了科興和復必泰疫苗已經有一段日子，香港才開始引入，讓市民接種疫苗。當時，尚且有人批評香港政府把市民當作白老鼠，如今蔡英文打算購入尚未經第3期測試的台灣製疫苗，為當地人施打，為甚麼香港黃絲對此卻置若罔聞？難道只要掛上民選的旗號，做事可以任意妄為？