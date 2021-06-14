6‧12兩周年，各大社交媒體曾有不少號召「如水再聚」嘅街頭集結宣傳，之不過蛇無頭不行，啲搞事「火車頭」不是入獄，就係忙於上庭，自身難保；加上警方調動逾千警力應變，黑衣人即使零星「起義」，推吓垃圾桶及丟吓雜物出馬路，好快就畀警察清理好，並迅速果斷執法，拘捕涉嫌堵路者，是以對比起前年嘅烈火暴行，6‧12兩周年亂象，確實係小菜一碟！

自前年的6‧12之後，黑暴連番破壞港鐵站設施，入閘機、螢幕、玻璃屏障、圍欄、入閘口鐵閘被縱火焚燒、消防系統甚至連港鐵站頂上之標誌都被拆下！其暴力之狠勁野蠻，相信市民即使沒有親歷其境，透過電視螢幕亦深感震撼！香港鐵路工會聯合會主席林偉強憶述當年黑暴活動，令他最深刻嘅係：當時港鐵站嘅入閘機及消防系統遭到破壞，但同事會喺晚上2至3小時內搶修完畢，翌日又會繼續為公眾提供正常服務。此外，當時又有所謂「三罷行動」，不法之徒諸多阻撓港鐵正常行駛，無所不用其極阻礙閘門關上，職員面對被公眾圍剿，加上不法之徒逃票跨閘等，而職員都一一發揮專業及忍讓去處理。

佢哋嘅堅忍和專業精神，又再一次印證老朽所說的「事在人為」！講真，香港啲問責高官如果有呢種「事在人為」嘅精神，而唔係一味自high加廢噏當秘笈，「香港速度」會返來！點會有地冇屋？現在公屋輪候人數長過萬里長城，等上樓望到眼出血吖！

當年港鐵站被黑暴砸燒破壞，許多市民都不敢相信港鐵可翌日如常接載乘客，然而，佢哋夤夜搶修，準時第二朝早又為市民服務，呢種事在人為精神，又說明「為政貴在行」，而唔係坐喺冷氣房間對住海景細數晚霞，再輕嘆：香港幾好都有點捨得走！阿哥，真係深明「民生無小事」就係要踏踏實實做事！「為人民服務」不能靠吹！做實事，就唔好怕雙手沾滿塵灰！