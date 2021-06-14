約在二千多年前戰國時代的楚國，在強秦的侵略威脅下，當時楚國君主拒絕屈原大夫聯齊抗秦的主張，以綏靖退縮妥協聯秦，最終導致秦軍在公元前278年（即楚襄王二十一年）攻破楚國首都郢都，楚襄王被迫遷都。

主張抗秦而被楚襄王放逐的屈大夫，眼見國破家亡，自忖報國無門反被罷官放逐，行至長江邊作《懷沙》賦抒胸臆，及後抱石投入汨羅江自盡殉國。今天端午節，我們就必須緬懷和學習屈原的愛國精神和嫉惡如仇的堅定意志。

當前我們聯繫到安身立命的香港，近年遭到美、英為首「新八國聯軍」搞顏色革命性質的黑色暴亂摧殘和顛覆，更要發憤圖強，保港衞國。前天反中亂港勢力又煽動所謂「6‧12」兩周年「煲底見」的黑色暴亂行動，配合英國發表的《香港問題半年報告》，一唱一和，證明任何妥協退縮及不徹底清除黑暴病灶的意識和決策都是如楚襄王一樣，極之錯誤的。斬草不除根，春風吹又生。

本屆政府餘下的任期只有一年另10多天，不管特區政府是否已吸取了楚襄王綏靖求「大和解」的錯誤教訓，但中國外交部新任駐港官員已直截了當地指出，持續一年的黑色暴亂性質是「奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透」的鬥爭性質。

特區政府必須據此檢控和追回黑色暴亂前擱置了的相關案件，抓緊這一年任期完成應告未告、應審未審的案件，否則即使卸任也背上罵名。4件未完成工作包括：第一件，立即跟進檢控非法佔中案未交審的700多人，包括39名佔中搞手；第二件，責成廉政公署重啟黑金金主秘捐4,300萬元政治黑金賄賂立法會議員案件的覆查及交審；第三件，責成廉政公署徹查反政府暴亂涉及各種名目的黑金基金收支和物資供應鏈；第四件，成立特別法庭加快審訊7,000多宗的黑暴案件。