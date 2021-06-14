疫情持續爆發一年多，台灣控疫得宜，大部分社會和經濟活動都能照常進行，更曾連續8個月本土零感染，綠營隨即自信飆增，以防疫模範生自詡，但近月的社區大爆發，即時令昔日光環一鋪清袋，不但戳破防疫神話，更暴露政治凌駕防疫的禍害、淪落卻是失敗的開始，對於台灣的錯誤示範，香港反對派醒覺了嗎？

在談論疫情大逆轉前，先要檢視早前的防疫神話。台灣當局指，成功防疫的關鍵有三：第一是在病毒感染未明朗時，從嚴地提早對內地進行邊境管制，防堵感染個案從境外移入。第二是在世衞尚未宣布病毒人傳人，便率先將新冠病毒列為法定傳染病。第三是跨部門檢驗，防止感染在境內擴散。其實還有兩個重要因素，一是台灣的島嶼地形，邊境封鎖相對便利；二是民眾自律性強。一句話，成就皆因起步早和民眾配合，而不是神級的防疫策略和指揮。贏在起跑線正是失敗的開始，台灣各界逐漸自信和自滿，令防疫的超前部署，淪為只說不做的政治口號，浪費一年多時間而毫無準備，最終因政策和資源跟不上而逃不出千里長堤、潰於蟻穴的宿命。台灣的新一波疫情雖只短短一個多月，單日確診人數曾高逾600人，而死亡率和死後確診個案亦持續高企。從「Taiwan Can Help」變成「Taiwan Need Help」，引發社會恐慌和不滿，問題的關鍵在於政治這隻無形之手，同樣是政治氾濫的香港，應怎看待？

第一，今次疫情逆轉，有外媒以一個自滿的故事作形容，指台灣近乎完美的防疫表現，令公眾警覺性減低，就算有症狀，亦認為是新冠肺炎的可能性基本上是零，因而在病毒篩查和接觸者追蹤方面出現放鬆。根據牛津大學網站「Our World in Data」統計，今年2月中台灣每1,000人的病毒檢測率為0.57，新加坡6.21，英國8.68。由上至下的輕忽，預掘疫情爆發的陷阱。在香港，防疫工程到臨全面清零的關口，但源自對中央和特區政府不實傳言充斥，公眾防疫意識時熱時冷，這情況不改善，疫情爆發風險將難根除。第二，在疫苗政治化下，疫苗的好壞被有心人操作為與政治因素掛鈎的宣傳，將部分疫苗污名化，最終打擊大眾對疫苗的科學性信賴，導致部分人產生疫苗猶豫甚至疫苗抗拒，形成防疫漏洞。台灣綠營為政治鬥爭，寧願無疫苗都不接受內地疫苗；在香港，卻有為反對中央或特區政府而散布針對國產疫苗的傳言，亦有針對疫苗副作用等說法，顛倒黑白，對誰有益？

第三，綠營的最終戰略目標，是與內地打疫苗戰，迫使內地的疫苗惠台政策無法落地，減免他們在遂行台獨方面的阻力。台灣既是如此，香港必須遏抑反對派依樣葫蘆式操作。第四，台灣情況反映現行防疫戰略的持續性風險，也就是太依賴邊境管控，防範境內擴散反而做得不足，甚至朝令夕改，容易引發防疫疲勞。美歐等地已在管和放之間多次搖擺，香港可曾吸取教訓？第五，大疫當前，政治潑污擋不住用腳投票，台灣經已引發逃難打針潮，更有逾6萬台胞到內地接種疫苗。香港反對派還要逆天而行？