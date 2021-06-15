世界視線：G7峰會順利落幕　歐洲親華遠英美

G7峰會順利落幕，事前雖有不少吹風都衝着中國來，彷彿中國會被G7各國重手修理，結果13日晚公布的峰會協議卻是拎得不高，放得很輕的聲明，幾乎可以忽略不計，經過一年多的新冠肺炎大流行後，歐洲國家對中國的看法更理性。正如法國總統辦公室峰會首日的表態，歐盟領導人一致認為中國是全球問題的合作夥伴，雖也加了一句競爭對手，但有哪一個國家與其他國家不是競爭關係？

G7協議雖然提了香港、新疆、台海及東海、南海，但措詞並無特別，如談香港是要求確保香港享有《中英聯合聲明》賦予的權利、自由及高度自治；提新疆只說了句關注全球供應鏈中的強迫勞動問題；台海穩定則是具重要性，鼓勵地區以和平方式解決；至於東海及南海，一樣重申強烈反對單方面改變現狀及令區內局勢緊張。

這份協議文本由各國提議並磋商敲定，美國早已放風會關注香港、台灣及新冠疫情源頭，繼續瞄準中國，但歐洲國家卻有異議，據悉有歐洲國家想以人權取代香港與新疆的個別字眼，至於東海問題是日本惶惶關注，美國再捎帶上南海實在順理成章。只是，G7峰會雖為期三天，重頭戲卻在第二天，各種工作會議、國家元首間的個別會晤都集中上演，談外交、經濟、氣候與環境，還有重中之重的衞生（主要是疫情），對中國問題還有多少餘力關注？正如歐洲傳媒分析，歐洲對中俄的態度大不同，對俄有天然敵意，對遠在亞洲的中國卻輕鬆多了，德、法、意都重視與華經濟合作，結果虛應美國的建議。這次G7峰會，各重量級西方國家聚首也有一些有趣的花邊小新聞，英國雖是這次會議的東道主，但與會領袖對其卻沒有多少熱情表現，一是因英國脫歐彼此有心結，二是約翰遜個人風格不討喜，結果他給歐洲國家及歐盟領導聯手收拾，例子一，歐洲國家元首歡樂茶敍，沒有約翰遜的份；例子二，約翰遜想和默克爾來一個碰手肘之禮，但默克爾看不見；例子三，各領袖勾肩搭背、緊密交談，約翰遜被冷場。這就是英國的處境，東道主也無面畀。