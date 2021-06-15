功夫茶：赤柱洗完龍舟水　國安重犯又上庭

尋日係農曆五月初五端午節，呢個節日嘅由來，一向眾說紛紜又多爭拗；功夫茶反而覺得呢日亦被視為「惡月惡日」、「陽消陰長」嘅日子，特別容易生病，所以需要驅邪而非掛住食糉！講真，屈原佢老人家除咗擅長發牢騷又愛天問，並冇乜驚天動地嘅事業，頂多係一個出色嘅騷人墨客，愛行吟澤畔，自言自語，佢唔似毛澤東咁又打土豪、鬥地主、分田地，挑戰威權！

點講都好啦！屈大夫為大家爭取咗一日公眾假期，確係好事！呢嗱！一眾反中亂港分子，又抽屈大夫水，又要乜鬼「送暖高牆，紀念屈原，想念手足」喎！屈原始終「舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒」，而佢哋就人一黃，腦就殘，「一日一蘋果，智慧遠離我」，死性不改認賊作父，以為做美國條忠狗就可以有恃無恐，盡踩紅線、叛國禍港，結果呢？國安重犯漢奸黎就係一個最佳例子！

尋日端陽佳節，漢奸黎本應喺何文田「第一漢奸樓」呼朋引類，笑聲震屋瓦大啖各式糉子，品評奢華鮑魚滿漢糉、燒鵝裹蒸糉、黑松露帕爾馬火腿糉、各式鹹甜特色糉！總之，諗起都口水直流三千呎！依家淪落為赤柱監躉，餐餐監躉飯，對識飲識食嘅漢奸黎，都真係一種懲罰！一個人食幾多着幾多，原來真係整定㗎！做得大漢奸，出得嚟行預咗要還！何況漢奸黎擺明車馬為美國主子而戰，出賣靈魂，又點會有屈原嘅家國情懷，早被順德黎氏剔出族譜！明係民族敗類，即使被美國主子點狠樣粉飾裝扮都唔會變「民主豆豉」！惟有「長太息以掩涕兮，哀踎監之多艱」！

阿哈！赤柱洗完龍舟水，國安重犯今日又提堂啦！洗完廁所又要忙上庭！一身係罪，官司纏身嘅國安重犯黎智英，今日將由囚車押解到法庭出庭應訊。73歲嘅黎智英，以被控違反《港區國安法》嘅案件最嚴重，佢喺呢單案被控勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為等3罪，最高刑罰係終身監禁。

此外，漢奸黎被指喺2020年7月某日至2020年8月23日期間，喺香港與李宇軒、陳梓華及其他人串謀意圖妨礙司法公正，即在李宇軒被捕後，協助佢離開香港。呢單嘢將交由高院審理，國安法指定法官蘇惠德決定將案件押後至7月7日再訊。要言之，未來一段長日子，國安重犯不是在獄中勤洗廁所，就係被押上法庭接受審訊嘅路上！而多數市民，必定𥄫實國安大法呢把出鞘寶劍，究竟威力是否足以斬奸除妖，抑或只虛晃兩招！