神州觀察：天然氣爆釀巨災　安全紅線怎麼守

天然氣作為優質高效的清潔能源，正被全球廣泛應用於民用燃料、工業燃料、化工原料等諸多領域，內地政府近年亦在加速推動實施煤改氣、油改氣項目。惟由於天然氣爆炸下限低，爆炸極限範圍大，使用過程中的重大安全風險亦時刻伴隨，且國內外不乏這類事故教訓，內地當局則強調要樹立安全紅線意識，嚴格落實安全防範措施，遏止事故發生，誰知湖北十堰市一個集貿市場日前再釀天然氣巨爆，安全紅線說失守就失守。

事發清晨時分，據悉商戶當時已陸續開市營業，買菜及吃早餐的民眾甚多，以致爆炸造成至少12人死亡，130多人受傷，當中又有數十人屬重傷，市場則被炸剩一片頹垣敗瓦，如同煉獄；爆炸並波及附近民居，有門窗玻璃及露台被震碎、損毀，近千戶居民需緊急疏散。十堰市應急管理局初步判斷爆炸是天然氣洩漏所致，當地並已成立現場搶險救援指揮部，投入救援力量逾2,000人，湖北省委主要領導或作出批示，或親往現場坐鎮指揮；事件更驚動中央，要求查明真相及嚴肅追責。

可以見到，隨着天然氣的大量、大範圍使用，產生的爆炸事故亦更趨頻密，不是在民居就是廠房、集市、商舖、餐廳，或是在一些燃氣管道、配送公司、車輛運送途中，總之說爆就爆，動輒死傷慘重，人命財產損失難以估量。然而每次事故災難的發生，背後肯定有着某些必然因素，事實更證明，諸多潛在的安全隱患其實都是人為造成，從天然氣的工程規劃到鋪設安裝，再到具體使用操作及日常防護檢查，總有各種違規行為存在，所謂安全生產主體責任、部門的監管職責都會有落實不到位的情況。

事實上，亦正因為存在太多人為疏失，像一些煤氣、液化石油氣等燃氣的使用及運輸過程中同樣事故頻生，正如一年前浙江溫州的油罐車爆炸，涉事公司被揭劣迹斑斑，過往幾年間有着10幾次行政處罰紀錄，也未能奏效，問題不言自明，監管執法部門不捨得出重手，或是「以罰代管」圖省事，涉事公司又怎會將安全當回事？再如一些化工廠、礦企的爆炸事故不絕，無非都是由此導致，就像江蘇響水天嘉宜化工廠爆炸，不但違規紀錄一大串，有關部門更於數日前剛作過檢查驗收，豈不笑話？陝西神木發生礦難的礦廠不也天天開安全會，結果又有啥用？有時想想，人類進入工業社會或是個錯誤，各種科技、化工產業的應用普及其實也是在給自己挖坑，到處都是「化工炸彈」，從內地到台灣，再到美國、俄羅斯、黎巴嫩、墨西哥，都曾釀致死傷枕藉的大爆炸，說是享受着現代文明成果，卻又不能更好地保障人命安全，還不如回到農業社會好過。