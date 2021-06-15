正論：防疫漏洞處處　走漏何止老鼠

不聽東方言，播疫在眼前！天水圍17歲少女月初確診感染新冠變種病毒，是首宗本地無源頭感染個案，專家調查老鼠傳人的可能性，又一次顯示東方報業集團前瞻性，多年來不斷警告鼠患嚴重，後患無窮，特區政府若有聽取忠言，事態怎會發展到今時今日田地？

當局一直查不到17歲少女與母姊的感染源頭，之前例子亦經常不了了之，以整個政府團隊及資源，實在說不過去，令人懷疑其效率以及認真程度。幸有學者鍥而不捨，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，昨日到患者去過的旺角寵物店、屯門工廈補習社，以及天水圍少女住所調查，稱正循3方向調查源頭，包括人傳人、動物傳人以及死物傳人，因早前的實驗室測試曾證實，N501Y變種病毒會感染老鼠。

雖然人傳人機會較大，但三母女的40名密切接觸者已檢疫無確診，而基因排序上亦未配對到變種病毒源頭，當局擔心社區隱藏傳播鏈爆發。其中一個可能性就是大鼠播疫，袁國勇建議捉相關場所的大鼠進行化驗，並建議當局需要考慮滅鼠等清潔工作。

《東方》為民發聲，多年來無論是頭版及專題，以至評論文章，揭示食環署滅鼠不力，必釀大禍，包括散播新冠等疫症，但食環署懶散依然故我。滅鼠成本高漲，一年逾億元，每隻4,000多元，效率卻極低；多區鼠患指數不跌反升，新型儀器屢試屢敗；本報介紹土法捉鼠成本低效益高，刊出街市群鼠噬豬殼相片震驚全城、醜出國際；再加上大鼠戊肝是全球首發及佔九成個案，與流感及新冠隨時「三疫夾擊」。若不是香港人自動自覺戴口罩防疫，恐怕已經死得人多。

防疫漏洞處處，漏網的豈止老鼠？變種病毒來自輸入個案，酒店內採樣未必準確，而且不少是隔離期之後才發現，悄悄然入侵社區，南亞地區疫情未遏，本報促請盡快發相關禁飛令，但政府拖拖拉拉，單靠熔斷機制，先是走漏印度播疫男，而印尼輸入個案經常出現，加上是外傭一大來源，老早應該禁飛，但熔斷機制僵化，直到上周五由印尼雅加達飛抵香港的國泰航班有3名乘客確診，翌日才禁止國泰航班從雅加達着陸香港14天，但同日晚上另一國泰航班又有印尼客抵埗驗出病毒，是昨日公布唯一個案，來來去去大部分都是南亞來客染疫，沒完沒了，何時才可以零確診？

外防有缺口，本地社交距離禁令亦破綻百出，包括電子針卡上載至「安心出行」手機應用程式可以任人盜用分享，而推出疫苗氣泡「谷針」，卡拉OK所有員工和顧客需接種至少一劑新冠疫苗才可以重開，但近日有卡拉OK疑違規，明言可招待無打針人士，亦可舉行多於4人的派對，並聲稱一旦遇上查牌，可提供通道避開，令到禁令如同虛設。

說出防疫甩漏很容易，要政府改善便難過登天。年半疫戰未有令官員痛定思痛，隨着疫情緩和只會愈來愈放鬆，最後又會步台灣後塵，一發不可收拾，一切從頭做起，港人苦難何時了？