七大工業國開會議決建立全球基建倡議，美國的目的是籌集數千億美元，投資中低收入國家。一般解讀為與中國一帶一路倡議作競爭。這正中中國原來倡議的目的，反映着中國在國際上推動大政策轉變的能力。美國與六大工業國一起回應中國的倡議，正是和平的市場競爭，各自用本身資金、工程生產能力競爭，遠勝美國的新冷戰思維，用各種不合理手段壓迫中國。

競爭的方法是投資於中低收入國家。不管誰勝誰負，得益的是中低收入國家。中國發起一帶一路倡議，正是由於發達國家不願投資中低收入國家。中國帶頭倡議，並以身作則，大量投資因而對發達國家形成壓力。美國等擔心中國因此取得經濟優勢、政治優勢。今次美國推動發達國家投資，正是出自中國的競爭壓力，反而可見中國此舉影響是多麼的大。

發達國家從不投資到投資，並不是投資的利潤率提升使它們有利可圖，而是出自中國的「惡性」競爭，以及政治的因素。若以利潤率作為投資動因，發達國家當然不願投在年期長、回報率低的基建項目。尤其是在中低收入國家，回報更不穩定。它們寧願在金融市場上投機炒賣，或投在發達國家的新科技產業。但中國不計較利潤高低，講求開工帶來的技術和經濟作用，也為綜合的長期收益，便迫使發達國家不能不以同樣的方法競爭，否則便失去中低收入國家的市場和政治關係。這是中國以一己之力，改變國際資本對中低收入國家的長期發展項目的忽視和排斥。

中低收入國家的發展，並非工業發達國家所願見。一是它們發展需求並不使發達國家去工業化的過程有所得益，得益的是新興工業國家，以至中國、日本、南韓，甚至德國。後者的發展也會構成對美國等的霸權和利益的衝擊。二是中低收入國家的發展，使發達國家不再輕易掠奪它們的自然資源。商品價格上升，發達國家的低通脹經濟便難以維持。

發達國家都是歷史上的殖民主義、帝國主義國家，崛起是靠劫掠其他國家，它們怎會容許其他國家也崛起，使它們無法再靠劫掠來繁盛發達？

中國一帶一路倡議打破了發達國家控制、壓制全球其他國家發展的桎梏。幾年執行，成效巨大，使美國等發達國家不得不回應。而且只能採取中國的方法，不再像以往那樣欺壓其他國家。

中國的成功使其他國家受益，最後還是中國也受益，世界便因發展而多元化，打破發達國家的壟斷。