美國今次發動的對華「大國競爭」，和當年美蘇兩個超級大國的爭霸不是一碼子事，但美國人使用的鬥爭策略和手法卻大致相同。最明顯的是，美國高舉意識形態的大旗，把這場爭鬥看成是制度之爭、主義之爭、價值觀之爭。

當年美國擊垮蘇聯，意識形態之爭發揮極大作用，可說是美國的意識形態之勝、制度主義之勝、價值觀之勝。事後有人稱此為「歷史的終結」，就是想說人類的歷史將榮光於美國，終結於美國的一統。

這方面的勝利，美國人很驕傲、很自信，印象深刻，覺得無敵於天下。於是在和中國的大國競爭中又把它當成利器，聯合盟友，妄圖再以此擊垮中國。美國人完全不知道，它正在犯「經驗主義」的錯誤，犯刻舟求劍的錯誤。現在美國和中國打意識形態戰與當年和蘇聯打意識形態戰，不但對手完全不同，整個世界形勢以及中美力量對比、制度優劣對比也完全不同。

中國的制度、主義已從最低谷、最困難攀上了強國之路，而美國制度、主義已成強弩之末，暴露出了難以解困的死結，它將不可遏止的走向衰落。老美總有一天要像西楚霸王似的哀嘆：力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！

不過，美國是一個歷史甚短的國家，不懂甚麼是滄海桑田，甚麼是人間正道，甚麼是歷史演變，只懂得仗勢欺人，有風駛到盡，隨心所欲，稱王稱霸。美國歷史短暫，驕狂自大，總以為今天的自己永遠是最好的，可全球獨享。美國當年在意識形態中打敗了蘇聯，客觀原因是美國的資本主義在政治、經濟、軍事和國計民生上，當年都比社會主義的蘇聯強。主觀原因是蘇聯人丟掉了馬克思列寧主義，懷疑社會主義，在美國的意識形態、「普世價值」忽悠下，改旗易幟，犯了顛覆性的錯誤，自取滅亡。

現在的中國，用40年的時間追上了資本主義400年的發展，堅持社會主義，空前自信。美國的忽悠？扯蛋吧！