星期日沙田發生的一死多傷交通意外，公共小巴懷疑被衝燈的私家車撞至翻側，司機死亡，這種悲劇一宗都嫌多，但分析事件，其實很多交通意外，只要禍源未清除，同類事件都會發生。首先是私家車司機聲稱剛換掉P牌，而且不熟路，對現場交通燈號不熟悉。

出事的沙田大涌橋路意外頻生，其中一個原因是設有俗稱「孭仔燈」，本港逾百個路口設有這種交通燈號，是於原本的交通燈旁邊，加裝另一個箭嘴燈號，指示車輛左轉或右轉。但由於箭嘴燈號和綠燈同樣綠色，容易令駕駛人士睇錯燈，把可轉彎誤看成可直行，造成意外，特別是司機不熟悉道路，若前面有巴士或貨車等車身較高，尾隨的車未必可看到孭仔燈的燈號，發生意外機會更高。全港過去6年更至少發生17宗涉及孭仔燈的交通意外，導致逾80人死傷！各界多年來促運輸署改善或索性取消孭仔燈，人命關天，但運輸署卻懶懶閒，令到悲劇不斷重演。其實解決方法都很多，例如當局可在路口前設置路牌提醒司機，並加裝高架交通指示，避免有車輛因前方車身較高而看不到燈號。

當然，香港亦有不少「假日」司機或者「雪藏牌」，缺乏駕駛經驗，加上道路網車多燈多，陷阱處處，惡性循環。其實事情發生，總有解決的方法，世上無難事，只怕有心人。

運輸署可以在發出牌照之後，每年都要駕駛者累積一定的駕駛時數， 現在是用時間來衡量去甩掉P牌，其實應該以實際上駕駛時數才可以作準。若果不能夠符合要求，便應該要上駕駛課程補足，否則可以取消牌照。當然歡迎重新再考。而部分搵食車司機罔顧道路交通安全，有怎樣的環境便會造就怎樣的司機，假若法例把危險駕駛導致他人死亡，和誤殺一樣重判，相信不少人會改善自己的駕駛態度。