兩千多年前，戰國末期的楚國人屈原忠於楚懷王，但卻屢遭排擠，楚懷王死後又因楚頃襄王聽信讒言而被流放。第一次，屈原被流放到漢北，期間秦楚兩國交惡，戰亂連連，楚不敵秦而議和，此刻屈原流放歸來，力勸楚王不要赴會，恐怕是秦王設置的陷阱，只會有去無回！可是楚王不聽，後來正如屈原所說，楚王一到即被秦王扣押，自此一去不返，還死在秦國。

自此以後，秦楚兩國關係決裂。大戰在即，屈原又被二次流放，被貶到江南，一去18年。至公元前278年，秦攻破楚首都郢都， 屈原深知返鄉無望，於是乎投江自盡。民眾為保忠臣屍首免被江魚所吃，包裹糉子投下江中誘開魚兒，相傳下來就變成今天的端午節了！歷代忠臣不乏人才，每當不受朝廷重用之時，不是被定罪或貶他鄉，就是自行告老歸田！今天中國正值構建美麗和諧的國度，求才若渴，數十萬海外留學青年選擇不再留在海外發展，海量回歸。

唯獨香港情況偏偏倒轉，竟然有人在國運昌隆之際，逆潮流而行，潮向國勢衰頹之地走去。據報道，自英國去年宣布新移民計劃後，已經逾3萬人申請居英，到目前已經有約7,000人抵埗。條件是這些港人要持有英國國民（海外）護照（BNO），再自備糧草，連續居英五年後再加一年便可入籍。

上個周末在視頻上看到有一批批穿着黑衣服的年輕人，分別在日、美、英、歐洲等地參加示威，他們舉起「光時旗」，叫着「五大訴求，缺一不可」，喊着港獨口號。筆者曾懷疑他們是否真的從香港走過去的，但從他們的外貌長相看來，他們似是來自於富裕家庭，是那種生活無憂，食飽無愁的香港人。香港回歸接近24年，政府致力維持社會穩定和繁榮，給予一批為數不少的人賺了不少財富。按公布數字，香港有過千萬資產的人士不少於50萬人，比往年的還要增加。另一方面，貧富懸殊也變得嚴重，社會怨氣也累積不少，但勢想不到變得最憤世嫉俗的，竟是那些衣食無憂，在香港賺到最多，然後拍拍屁股走的人，令我回想起粵語片時代吳楚帆所說的一句：「食碗面，反碗底！」

昨日端午節憶記起忠臣，希望那些逆潮流而行的人，身處他鄉不要太過陶醉。他們所要求的港獨，原來在大不列顛帝國裏，蘇格蘭人也同樣極度嚮往獨立的一天來臨，到時他們置身並居住的大不列顛帝國，將會變為「癲裂、不大、無帝」的小島！當島民排斥這些新移民時，請不要求救，是他們求仁得仁，也不要學屈原，因為泰晤士河只是一條小河，未必能夠容納得那麼多外來義士！