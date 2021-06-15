沙田大涌橋路日前發生奪命車禍，一輛綠色專線小巴疑遭衝燈私家車狂撼至翻側，小巴司機當場死亡。翌日本報頭條標題「私家車疑衝燈 撞翻小巴1死7傷」，並帶出上址為交通黑點，長年無改善，可謂實事求是，精準翔實；反觀毒果報在同一單新聞上，頭版標題竟是「Audi隨中港車衝燈 小巴遭撞飛 司機爆頭亡」，不僅渲染血腥，凸顯Audi隨「中港車」衝燈更是居心叵測，擺明又要挑撥中港矛盾，令人不齒。事發後，涉事私家車女司機已被警方以「危險駕駛導致他人死亡」拘捕。

很明顯，小巴司機之死，涉事女司機疑衝燈絕對難辭其咎，而上址近11年發生逾30宗交通意外，最少7人死亡，足證交通燈及路面設計有問題。至於首先衝燈的「中港車」司機據聞亦於昨日自首，可見這宗不幸事件背後，有很多原因造成，毒果報卻不安好心，硬要凸顯首先衝燈的為「中港車」，狂撼小巴的Audi只是尾隨，暗示罪不至死，罪魁禍首乃係「中港車」，以偏概全，有冇搞錯？

筆者認為，兩輛私家車都有不對，跟是否「中港車」沒有絲毫關係，但論直接責任肯定是狂撼小巴的Audi。要知道，擁中港車牌的駕駛者不知凡幾，他們絕大部分為香港人，而不是毒果報欲暗示的內地人；任何人不守法都要受罰和受譴責，香港人、內地人也是一樣；再說，上址不是首次發生奪命車禍，幾乎隔三差五就有一單，運輸署拒絕改善「孭仔燈」設計，難道沒有責任？

官不殺伯仁，伯仁因官而死。由區議員到立法會議員，多年來一直向運輸署反映「孭仔燈」容易對駕駛者造成混亂，引發大小意外，惟運輸署置若罔聞，堅持這是能夠分流交通的好設計，說到底是官僚懶政作風使然。毒果報為求挑動讀者情緒，不惜轉移焦點，其無所不用其極的手法，遲早自討苦吃。