不時會有年輕人來訪，難得小伙子們不介意筆者嘮叨，要跟我聊天，咱家當然來者不拒。日前來的兩個小伙子，大學畢業好幾年了，政治傾向是一「黃」一「藍」。黃絲小伙子明知道我不支持泛民主派，卻不以政見為嫌，願意一塊兒促膝而談，我自是樂意奉陪。從他們身上，也讓我更真切地了解到年輕一輩的所思所想。

要不是跟這兩個大男孩聊天，他們這一輩人腦瓜子的想法，有些我是怎麼也想不到的。以前當父母官的，要體察民情，靠的也不是死呆呆的民意調查，而是走到大街小巷，跟漁樵耕讀以至社會上每一階層的人交談，哪像今日香江的官老爺，終日蹲在府衙之內讀民調數據，說實話，那是不中用的。

兩個小伙子告訴我，他們都沒有注射新冠疫苗，一個說準備去打，一個說能拖就拖。別以為準備打的那個是藍絲人，想拖的是黃絲人，原來剛巧相反。藍絲的年輕人不想打疫苗，當然不是要跟政府抬槓，實際原因，你要是不跟他談，可能連做夢也想不到。我馬上就會把答案告訴你，但我得提醒讀者，可別邊吃喝邊往下看，先把口中的東西都吞了，否則當心會嗆到。藍絲小伙子跟我說，原來他盡量拖延不打疫苗，是因為怕痛，對打針有畏懼。我乍聽之下，覺得有點可笑和難以置信，但細心一想就馬上明白，這種現象在香港或許並不罕見，只是在上位者一直忽視了。

筆者曾提過我家的鐘點傭工十分支持國產疫苗，但她一直未打，斟酌過程中多次改變主意，回想起來，其中一個原因她隱約提過，正是因為怕打針。香港人很特別，其他地方的人視修理牙齒和打針是尋常事，但部分港人偏偏對兩者談虎色變。明乎此，政府可能在宣傳工作便得想想辦法。原來香港活着很多幾十歲的小寶寶，你想他們打針，是要哄的。