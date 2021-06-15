做官的，尤其做高官，形象一定咗型，就好難改變！好似勞福局局長羅致光就經常開口嗑着脷，成日畀人抽秤！佢智商高，講嘢就係與別不同，譬如「人生七十古來稀」，佢會覺得你唔夠科學及客觀，醫學進步，佢就話活過百歲視等閒，是以60歲係中年，搞到老朽忽然有股力量，再唔覺得歲月係一把殺豬刀，即使到80多歲仍可以唱一曲《紅棉》而自豪！

日前羅局長發表網誌，談到兒時志願，原來佢對天象感興趣，曾一度想修讀天文學同想做太空人，但知道自己承受唔到火箭升空時5G以上嘅離心力而放棄！當然，神童局長做不成太空人，又不似史學大家司馬遷咁「究天人之際，通古今之變，成一家之言」，之不過，神童局長都唔弱，成為高官中嘅「金句王」，做唔成太空人，做咗勞福局局長，冇得「起舞弄清影， 何似在人間」，又成日畀啲議員說三道四，批評思維離地，勞工福利政策唔到位，好似身處冥王星！

神童局長眼光都幾遠大，佢透露自己放棄做太空人，之不過佢都好沉迷研究曆法，局長果然都鍾意中國文化，佢話年初睇《通勝》春牛圖，就直覺認為今年可能特別熱！嗱！IQ高都真係醒好多，一𥄫春牛圖即來料，果不其然，天文台喺上月23日下午已錄得高溫攝氏36.1度，係1884年有紀錄以嚟5月嘅最高氣溫！羅局長咁勁揪，預知今個夏天必定熱到火燒心，咁又有冇為工人，為基層謀下福利呢？

梗有啦！好似佢提到上年推出為期兩年嘅「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，又有職安局「中小型企業掛腰風扇資助計劃」。之不過，呢啲又畀議員炮轟離地、冇同理心！總之，未夠貼地，譬如工會就話多年倡中暑列職業病又冇影！真關心要到位，譬如戶外工人喺酷熱天氣警告下，要立例有休息時間之類！白糖炒苦瓜，同甘共苦，局長大人，並非睇《通勝》觀天象就掂㗎！