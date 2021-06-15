兩年前的今日，行政長官林鄭月娥宣布修訂《逃犯條例》暫緩，隨後再宣布「壽終正寢」。對此項修例正在進入立法會二讀的階段，驟然叫停，令到香港政局陷入大亂的分水嶺。

林鄭以為採取叫停修例，採退縮妥協政策應付反中亂港勢力兩輪遊行及6月12日的暴亂威嚇，便以為可令事件降溫。儘管建制派議員在特首作出正式宣布前表達強烈的反對意見，可是已經回天乏術，無法改變她早已鐵了心的決定。在內地改革開放時代起步時，有過一句劃時代的金句可借用於回顧這個分水嶺的正確與錯誤，「實踐是檢驗真理的唯一標準」。實踐證明綏靖妥協退縮求大和解只能是與虎謀皮，最終被老虎吃掉。

前年今日，林鄭叫停修例暫停二讀之後，對立法會內外的反中亂港勢力，採取退縮妥協政策，粗略計算共有10項，貫徹綏靖主義路線。幻想當宋襄公求黑暴勢力高抬貴手，弄巧反拙，結果一子錯，滿盤皆落索，「五大訴求」、顏色革命，乘勢而起。其一，警方在「無謂衝」的指揮下對暴力暴亂的嚴重破壞採驅散為主；其二，對警總及各區警署被圍攻以防守為主；其三，食環署對全港街道及公眾地方的非法宣傳和「連儂牆」袖手旁觀；其四，廉政公署對黑金亂港視而不見；其五，律政司對報刊及網媒公然造謠煽動暴亂聽而不聞；其六，檢控和審訊雙重標準，懲暴歎慢板；其七，林鄭在民政事務局局長陪同下竟然同黑暴代表密斟，但從未公開交代；其八，林鄭竟然向佔中大理大暴徒要求如期區選的威脅跪低；其九，政府再向戴耀廷牽頭的「35+攬炒」舉辦的偷步公投初選開綠燈，不制止、不檢控、不取締；其十，去年施政報告竟與中央唱反調，定性為社會事件，還動用公帑為黑色暴亂政治化妝。「壽終正寢」加「十項全能」的退縮妥協政策和做法，焉有不敗之理？治亂世不用重典，還庇奸護惡，豈不亂上加亂？