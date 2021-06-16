一個全球的民意調查得出的結果是，贊成美國為民主好榜樣的只有17%。近年的變化令全球社會看清楚美式民主的真實面貌，不再被欺騙，不再迷信美國的軟、硬宣傳。這是對上世紀90年代初的「民主勝利」30多年的政治反思，只是要30多年才有轉變，可見美國及其同盟政治宣傳的厲害。

翻開美國的內外歷史，它從來實行的都是雅典、羅馬式的民主制度，對內奴役少數民族，對外侵略掠奪。自立國以來便是如此，手段更加現代化，但性質沒有改變。單只看美國在古巴關塔那摩灣海軍基地的拘押中心，便可見其忽視國際法律和人權的行為，還有在波蘭等其他國家由中央情報局（CIA）設置的秘密拘押基地，在更多國家設立的生化實驗室，美國霸權主義和它所宣揚的美式民主是何等的虛偽和邪惡。

從關塔那摩灣海軍基地的例子，以及對其他盟國領導層的非法監聽，美國便已經公然地撕掉遮羞布，與天下為敵，也與它標榜的民主為敵。這麼多的事例，包括美國前總統特朗普揭露侵略伊拉克偽證，美國「民主」政權實在與專制國家無異，差別的是多了種種包裝、偽裝，而走在台前的政客也差不多是傀儡，實際執掌權力者在背後深藏。

讓這樣的國家政權在全球用霸權主義主宰世界，結果會怎樣呢？第二次世界大戰以來的歷史，還是不斷的大小戰爭，美國的獨霸和繁榮是用不同形式的戰爭打出來的。美國人民有所得益，也不過是羅馬帝國的繁榮，帝國興盛時人民還可以分享，帝國衰落時，人民首先受損。

美國現時的貧窮問題並不比發展中國家好多少，貧民還可有溫飽，卻是一代一代地沉淪，難以翻身，對比新興工業國家，包括中國，發展機會大大不如，窮人翻身的機會渺茫。美國的霸權一如羅馬帝國由內部矛盾而衰落，而抗拒不了其他國家在臥薪嘗膽後崛起的挑戰，愈是衰落，便愈是恐慌，也愈是瘋狂。特朗普代表的極右勢力是典型，美國朝野之要發展核武、部署核武，亦是政治瘋狂的表現。

美國衰落引致的瘋狂，正威脅全球的和平與安全。美式民主並沒有能力抑止這樣的發展，且變成「民主的聖戰」，用民主的名義來進行討伐不同政治主張的國家，不惜以核武作為威脅，倘若擦槍走火，天下遭殃。

事實上，「民主聖戰」一直是歐美殖民主義、帝國主義的政治旗幟，CIA策劃的「文明衝突」的說法，不過是「民主聖戰」的學術包裝，從中世紀十字軍東征一脈相傳，哪有文明的新意？