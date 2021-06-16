蔡英文、民進黨上台，摧毀「九二共識」，破壞兩岸關係和平發展，加緊「台獨」，投靠老美，深度參與美國對華打壓，賣力充當美國的棋子，向美國購買軍火，導致兩岸關係30多年來最緊張。在此形勢下，蔡英文當局還要充分利用香港，把香港拖進台、美「對付中國」的棋局中，與香港的反中亂港及「港獨」勢力密切配合，在港製造動亂和暴亂。

兩年來，蔡英文當局在反修例暴亂中，一個勁兒地忽悠暴徒和香港人不用害怕，台灣會向他們敞開大門，移民寶島非常容易。一時間，還真有不少暴亂者和支持黑暴者以為有了退路，有了保險，就無所顧忌地愈加「英勇無畏」起來。

那段時間，也確乎多了一些被台灣方面「特意營救」的香港暴徒，多了一些「寬鬆政策」「積極鼓勵」下移民成功的港人。於是，蔡英文當局就更加大吹大擂台灣的民主自由社會，對支持香港人爭取民主自由、實現台港共同價值，如何如何卓有貢獻。

然而，就在反修例暴亂兩周年的時候，香港人收到台灣收緊移民的消息。台灣當局要求申請移民的香港人，如果現（曾）在政府工作，就要申報有沒有宣誓效忠香港特別行政區和《基本法》，或簽署相關文件。台灣方面還要凡申請移民者，都要填報畢業後所有工作履歷，改變了過往只需填報10年期的工作履歷。台灣方面聲稱這樣做是為了「台灣安全」，防止有人「危害台灣利益」云云。

不必明眼人都可以看出，台灣方面之所以如此，是因為現在香港的反修例暴亂已被平息了，台灣當局支持的製造暴亂，將「港獨」、「台獨」合流的圖謀徹底破產了，香港暴亂分子、反中亂港分子已失去利用價值，港人移民更是一個大累贅。台灣經濟早就一團糟，民生困頓，哪兒有工夫、空間和興趣「招呼」港人？收緊移民此其時也。事到如今，事已如此，最可憐、最可笑的是，那些傻呼呼的「信台」港人，又被擺了一道。一件陳同佳之事，香港人對蔡英文當局的虛偽奸詐還沒領教夠嗎？