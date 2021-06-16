理想很豐滿，現實很骨感。G7集團為了抗衡中國的「一帶一路」倡議，提出一項所謂全球性基建計劃，聲稱要協助受新冠疫情重創經濟的中低收入國家，盡可能滿足總值超過40萬億美元的基建需求云云。至於如何協助、如何合作、錢從何來，統統沒有提及。很明顯，這又是一張根本不可能兌現的期票。

表面上G7是全球最富裕的工業國集團，實際上這些國家一向自私自利，要求他們拿出如此龐大的資金協助貧窮國家和地區發展基建，無異於與虎謀皮。更何況G7只剩一個空架子，外強中乾，自顧不暇，根本有心無力。就以美國來說，本身基建設施衰敗落後，一直沒錢改善，拜登提出的2.3萬億美元基建計劃被削減至1.7萬億，還是無法解決錢從何來的問題，兩黨為此爭論不休。試想想，美國自己的基建計劃尚且舉步維艱，如何協助別國？又如何與中國的一帶一路抗衡？

中國的一帶一路提倡開放包容，平等互利，既沒有附帶的政治條件，更不謀求「勢力範圍」，中國甚至往往寧願在經濟方面吃虧。這一點美國等西方國家顯然做不到，他們唯利是圖，從來不做虧本買賣，對貧窮國家和地區的援助或投資，大多附有各種政治條件，主要是為了建立勢力範圍，以控制和掠奪當地資源。非洲的礦產資源絕大多數被西方企業壟斷，就是最明顯的證明。他們反指中國在非洲推行「新殖民主義」、「經濟侵略」、「債務陷阱」等，不過是賊喊捉賊的伎倆罷了。

畢竟時代不同了，中國迅速崛起，美國霸權衰落，世界已進入多極化格局，再也不是由某個國家或某個集團說了算。正如有中國網民指出，7個國家抱團對付一個國家，恰恰證明西方已遠遠落後於中國。有德國媒體更以「中國與七個小矮人」形容，美國企圖通過G7拉攏所謂民主國家遏制中國這個覺醒的東方巨人，注定是枉費心機。