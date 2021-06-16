香港作為國際金融中心，爛船有三斤釘，雖然已經今非昔比，但是仍然有影響力，可惜現時與本港關連的，大多是負面新聞，大鼠戊肝全球九成個案都是發生在香港，而且是首發地區。本報評論文章早已警告鼠患若沒法解決，隨時會成為播疫的源頭，可是這麼多個月來食環署有做過甚麼呢？

最近天水圍少女染上變種新冠，源頭不明，專家幾經調查，不排除是老鼠傳播病毒，特別是天水圍的鼠患指數比不少地區都高。假若是一隻老鼠感染新冠病毒，傳染了少女，代表其他人都有機會受到感染。這條隱性傳播鏈，無迹可尋，病毒隨時難斷尾。對於來自高危地區的旅客，可以把他們隔離檢疫，但通街走的老鼠可以隔離嗎？

食環署連滅鼠也失敗，4,000元捉一隻老鼠，相信是全球最貴，但肯出錢也捉不到老鼠，本報介紹的土法捉鼠數十元有交易，效率更高，連滅鼠也要傳媒教路，署方顏面何存？

本報教路的何止是滅鼠，在多方面都有藍圖建議，實際可行有見地有前瞻性，可惜政府始終偏聽，你叫向東他就走向西。3月初南亞地區疫情大爆發，本報早已提出要對相關國家實施禁飛令，但有關當局充耳不聞，單靠熔斷機制，結果便讓印度男走入社區播毒。最近印尼客佔了輸入個案幾乎一半，但仍然未實施完全的禁飛令，只是靠熔斷機制暫時性封了部分航班。病毒的潛伏期有可能超過21日，而且在酒店抽樣也並非十分準確，隨時放了漏網之魚進入社區。而且印尼入境很多都是在住宅工作的女傭，牽連甚廣。

如果靠機制就可以辦事妥當，要官員來做甚麼？如果用電腦處理便行，月薪數十萬元的高官也沒有實際作用了。雖然公務員凍薪已經拍板，但市民最想見到的畫面是問責廢官減薪，不想再浪費納稅人的金錢了。