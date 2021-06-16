特首慣常周二在行政會議之前與傳媒對話，久而久之給人的印象就是政府發言人，其他的新聞官或政府新聞處形同虛設，是可以省略的。端午節後，記者特意向特首問了幾個凝重的問題，例如怎樣理解中央駐港官員談及支聯會的講話、最新的防疫工作進度如何，以及筆者在立法會針對同樂運動會的發言等。不管問題好壞，特首照樣一一回應。

關於中央駐港官員在上周六的講話，尤其提及叫囂「結束一黨專政」、「否定黨對『一國兩制』事業領導的人」是敵人，特首表示中央駐港官員的講話給了她3點啟發：一、必須堅持和維護中國共產黨的領導；二、必須不斷完善《憲法》和《基本法》實施相關的制度和機制；三、必須推動香港更好融入國家發展大局。至於是否將說話體現到取締支聯會方面，特區政府會依法辦事，須考慮法律規定、有關組織有無違法和相關證據等作出檢控。

特首的回答有點奇怪，難道特首與京官對「結束一黨專政」口號上還未取得共識嗎？《港區國安法》也通過快將一年，第22條的顛覆國家政權罪是清晰不過的，翻閱支聯會網站內歷屆集會主題和工作的版面，輕鬆就搜索到11則有關「結束一黨專政」的字眼，有關組織顛覆國家政權的態度顯而易見。特首若要深入了解支聯會和其合法性，隨時可以指示警務處國安處調查，叫律政司看清楚！要說就要擲地有聲，否則每周二見傳媒的環節用來幹甚麼？

談到防疫工作，特首更空泛地感謝袁國勇教授在社區發現傳播力強的變種病毒，現有3個案，但無法找到源頭。至於我們究竟何時可以與內地通關，特區政府至今和專家一樣，毫無頭緒！

其後有記者問特首，就上周有立法會議員批評特區推動同志運動會一事，她會譴責有關言論嗎？特首表示她明白同樂運動會的目的是沒有問題，遺憾有議員表達意見時表現情緒化，她不認同任何煽動仇恨言論。

筆者認為，每個人自己的性傾向須尊重，但不一定要推廣或合理化。政府更不應單純以平權口號就參與推動有關運動會，罔顧公序良俗甚至乎華人社會的傳統價值觀！過分渲染平權而沒有警覺性，好容易就會被要求同性婚姻合法化，這將會直接顛覆了我們的傳統文化、社會的結構、家庭觀念，甚至乎國家的利益！

同性戀是違反自然的行為，同性婚姻合法化是倫常崩壞。正所謂國家將興，必有禎祥；國家將亡，必有妖孽，作為負責任的管治團隊成員，又怎可以坐視不理呢？