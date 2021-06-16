有咁耐風流，有咁耐折墮。壹傳媒黎智英自被《港區國安法》一棍打殘，復有多宗官司纏身，落得一身牢獄之災後，「為美國而戰」淪為黃粱一夢已是不爭的事實。最有價值棋子變成廢物，背後洋主子當然心有不甘，果不其然，名為「美國共產主義受害者紀念基金會」的政治組織宣布將年度最高榮譽頒給漢奸黎，以表揚其叛國禍港的「功績」，令人發噱。

該基金會煞有介事聲稱，漢奸黎「畢生致力爭取香港自由民主、頑強反對共產主義及其他任何形式的暴政，以及不計代價堅決為反抗中共獨裁統治奮鬥」；過氣副總統彭斯亦不失時機在Twitter發文讚揚漢奸黎是「自由鬥士」，對於前年在白宮接見他感到光榮。洋主子如此褒獎一枚廢了武功的棋子，不知漢奸黎在獄中大汗淋漓之際是否可堪告慰，自我感覺良好？

但人們實在不明白，漢奸黎到底如何遭受過「共產暴政」凌虐，以致他要窮畢生之力對抗？共產黨共了他的產嗎？不僅沒有，相反，回歸廿多年來漢奸黎撈得風生水起，坐靚車住大屋，甚至不乏「紅色水喉」在其報刊下廣告；共產黨殺其父母淫其妻女嗎？更加沒有，相反，其順德黎氏宗親不齒其所為，主動將漢奸黎剔出族譜；其妻女至今仍定時定候到獄中探望，毫髮無損。

由此可見，漢奸黎從來沒有受過「共產暴政」蹂躪，到底窮畢生之力對抗甚麼？相反，漢奸黎窮畢生之力反中亂港，大搞奪權變天，非要將京港政府逼到懸崖邊不罷休，最終迎來了《港區國安法》降魔伏妖，讓香港回復平靜。惟與此同時，香港自由度無可避免被收緊，漢奸黎到底是畢生致力爭取香港自由民主，還是畢生致力破壞香港自由民主，還用問嗎？

做漢奸沒有好下場，自古皆然，漢奸黎豈有例外。自北京硬起來後，洋主子除了在場外叫囂，耍耍嘴皮子，對漢奸黎這隻失勢棋子已是愛莫能助。