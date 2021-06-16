昨日，本欄談到兩個年輕人來我家聊天，他倆的政治立場一「黃」一「藍」，筆者嘛，便泡好一壺茶，桌上堆滿新買的荔枝，3人就邊吃喝邊扯談，政見成不了彼此交流的鴻溝，昨天便提到一位「藍絲」小伙子，很想響應政府呼籲去打新冠肺炎疫苗，卻因為怕打針而仍然躊躇。呵呵！他便給我狠狠地嘲笑了一番。

兩個大男孩說，其實他們終究也是會去打疫苗的，不過，該選擇國產的科興，抑或德國製的復必泰，則還在猶豫。他倆擔心打了疫苗之後離港外遊，外國未必承認科興，內地則未必承認復必泰，故不知該如何抉擇。

上述的問題在香港已經流傳了好一段日子，這完全是不必要的疑慮，筆者老早已想過要撰文講說，但總是認為此事太無聊，估計如此庸人自擾的香港人應該不多，因此沒有下筆。不過，今趟提出這疑惑的是兩個大學生，在香港目前眾多大學之中，有兩、三家更被視為名牌大學，而他倆正是名牌學府出身，思維能力理應不俗，尚且會為此事而煩惱，看來在這問題上想偏了的香港人實在不少，也就值得本欄公開談談了。

香港人注射了復必泰疫苗，返回內地未必得到承認，這樣一個愚蠢的擔心，真不知道最初是由哪一個傻瓜腦袋想出來的，竟然還會有這麼多香港人信以為真。其實，復必泰疫苗雖然是德國製造，中資公司復星集團卻是有份投資，而且已訂購了一億劑供應大中華地區。你認為中國會不承認自己訂購的產品嗎？

至於科興疫苗，已獲世衞批准緊急使用，推出至今，除中國以外，全球各地接種的人數不知凡幾，更包括不少國家元首。如果將來西方國家不承認科興疫苗，那便不只是中西方的外交糾紛，更會成為世界性的問題。你認為這樣的事情，有可能會發生嗎？