不聽東方言，大鑊在眼前！本報關心社會關心時事，從假難民到鼠患，一直提醒政府要肉緊啲做嘢，切勿懶懶閒！本報發揮第四權，盡傳媒職守，對社會民生事宜積極發聲，從不忌諱而不敢言，更不會語焉而不敢詳，所以咁多年嚟，「有東方冇惡人」係人都知，贏得讀者讚好！

呢！17歲少女月初確診感染新冠變種病毒，連同其母親和胞姊相繼染疫，成為首宗本地無源頭感染變種病毒嘅家庭群組，佢哋游走本港多處，逾百名密切接觸者中仍未見有其他人確診，而少女感染源頭至今仍然成謎！政府專家顧問袁國勇教授從三方面追蹤，即人傳人、物件傳人和動物傳人，一個可能性係經大鼠感染，之不過，袁國勇強調人傳人機會最大。而事實上，從實驗中曾證實N501Y變種病毒會傳染大鼠。

自新冠肺炎疫情爆發以來，本報特別提醒政府要注意公共衞生，尤其三無大廈嘅天井、後巷，並報道鼠患喺各區肆虐嘅嚴重情況，好似黃大仙大成街街市上演「鼠群噬豬殼」等駭人場面，顧客有機會無辜買下「二手豬肉」。老鼠為患街市，唔單止黃大仙大成街街市，嚴重嘅如觀塘秀茂坪街市、天水圍天盛街市等，老鼠多到鬧着開派對，食到貓咁大隻，貓都唔敢捉！既然新冠病毒有可能經由老鼠傳播至人類，食環署恐怕真要的起心肝，好好滅鼠，切勿求求其其，任由18區變「老鼠樂園」，任由香港變「鼠港」，又再醜出國際！

嗱！本報又再一次提醒庸官，喺滅鼠一事上不可馬虎，皆因夏來秋至冬又到，香港人屆時若要面對新冠肺炎變種病毒，又有大鼠戊肝以及冬季流感三疫夾擊，真係唔知點死！滅鼠要像農民種地一樣上心，播種過後，雨雪風旱，日夜操心應變。食環署由上到下，唔該醒醒定定，唔好經常上演「蛇鼠一窩」！高官要把滅鼠當使命，使命不達，要麼削薪，要麼下台！