兩年前的「6‧15」，林鄭月娥叫停《逃犯條例》的修訂，香港由治變亂，而且亂足兩年。特區政府每讓一步，反中亂港和「港獨」勢力就把暴亂升上一級；特區政府每大讓一步，黑暴勢力的暴亂便會升一個大台階。如此敵進我退，毫無底線；奉之愈豐，侵之愈急，已造成不斷坐大反政府暴亂力量和不斷撐大境內外反對勢力胃口的惡性循環規律。

林鄭以為叫停修例，「反送中運動」會「得些好意需回手」，結果一廂情願，6月16日反中亂港勢力乘勢奪取第一階段完全勝利，發動更大規模的集會及遊行，號稱200萬人上街，聲言「停止」只是林鄭緩兵之計，必須正式撤回，遂爆發更大規模的街頭暴亂，7月1日衝入立法會，把立法會砸個稀巴爛。但政府卻不立即執法，不逮捕暴徒及犯法的立法會議員，更在7月9日宣布修例「壽終正寢」。政府第一階段的退縮妥協換來更大的暴亂。

黑暴在「光復香港，時代革命」的第二階段暴亂，不斷炮製大量謠言，抹黑「警暴」，把暴亂進一步推高。然而，政府對一波又一波的「7‧21」、「8‧31」、「爆眼女」等攻擊，只是忍讓退避，之後的佔領中大理大暴動，逼政府如期區選，林鄭竟然又跪低，結果讓黑暴勢力奪取第二階段勝利，一舉攻陷區議會，取得大部分議席。事實說明，林鄭與黑暴代表密斟4小時，搞甚麼社區對談的妥協和解全部失敗，並使香港陷入城市游擊戰暴亂和危機中。

黑暴在區選大勝後，向第三階段進軍，利用新冠肺炎疫情突起，大肆抹黑內地，由黑醫護發起罷工、黑暴發起「三罷」配合，力推「35+攬炒」，妄圖實現顛覆目標，再下更大的一城——奪取立法會的控制權、染指行政長官選委會。然而政府卻續採妥協態度，香港危在旦夕！如果說林鄭還算有甚麼貢獻的話，就是因她推綏靖主義路線，把香港搞到「衰到貼地」，令中央被迫緊急出手搶救。