沙田大涌橋路原是寂寂無聞的公路，但接連發生交通意外而頻繁見報，讓全港市民都能記住它的名字，實在令人相當嘆息。一次意外或許是意外，兩次意外也許是巧合，但多年來一直發生致命車禍，那就應該視為「人禍」。造就此條「人禍之路」的誕生，又有多少是與政府不作為相關？沙田居民及全港市民，必然看在眼裏，記在心裏。

剛過去的周日，一輛私家車與一輛小巴在大涌橋路十字路口相撞，小巴司機當場死亡，另有7人受傷。兩星期前，大涌橋路與火炭路交界一輛校巴懷疑失控，先剷上路中石壆彈起，撞及一輛私家車後衝落城門河旁邊的單車徑，造成多名學生受傷。2019年3月，3天之內該處附近出現兩宗嚴重意外，其中一宗涉事私家車衝落斜坡。2015年的意外，造成1死19傷；2010年的則2死5傷；2005年的更有3死2傷。

歷歷在目的意外，不是單純的數字高低，而是無價的生命背後，所代表一個個支離破碎的家庭。香港自詡亞洲最安全的城市，道路基建效率世界頂尖水平，但為何就連一條道路的安全也不能充分解決？交通意外是真的意外，還是道路硬件設計出現問題，相信在近日連串意外後，市民會有更清楚的答案。

大涌橋路是當年發展沙田新市鎮時所設計，道路筆直又穿越多個十字路口，致使需要多個交通燈號用作指揮車流方向。事實上，在大涌橋路的交通意外調查中，大多數的結果皆是與交通燈號有關，亦有相當大的比例是司機看錯燈號後，再闖紅燈與側面而來的車輛發生碰撞。

的確，大涌橋路燈號被批評不是一朝一夕的事情，更有一部分人歸咎於「孭仔燈」問題。「孭仔燈」即是在常規紅黃綠的燈號外，添加一盞綠色箭嘴的燈號指示向左或右轉的車輛優先離開。然而，「孭仔燈」最大弊端，就是會被駕駛人士誤以為常規的綠燈，尤以放置距離較遠的燈號最容易出錯。

早年每當大涌橋路發生交通意外，「孭仔燈」問題又會浮現在大家的眼前，亦是沙田區議會一個頗為「熱門」的議題。然而，運輸署早在兩年前已宣布完成相關的優化措施，包括調動個別「孭仔燈」的擺放位置，避免駕車者下意識產生誤會。可惜，雖然未知近日事件與之有否關係，但意外仍是頻繁地發生，實在令人氣憤。

有沙田居民向我提出疑問，就是為何涉事路口非用「孭仔燈」不可，而當區的居民又是否在乎一時三刻的時間，甘願增加眼見為實的致命車禍風險？當然，我不是交通運輸專家，不會計算「孭仔燈」如何增加道路承載力，減少日常交通擠塞的機會，只是，當區居民提出一個多年來不解的問題，是在最真誠地質問政府箇中原因，故負責任的官員理應以行動回應大眾的擔憂。值得一提的是，沙田設有多所中學及小學，而大涌橋路是他們每日必經之路。市民想法很簡單，就是安全第一。政府不能對民生基本的訴求無為而治，同一地點連串車禍絕不是意外，更像是人禍所造成一幕又一幕的悲劇。