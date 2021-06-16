正論：侵犯私隱惹眾怒　多行不義必自斃

誨淫誨盜、案底纍纍的壹傳媒又添醜陋一筆。只餘網站吊命的《壹週刊》，涉違法取得藝人張栢芝第3名兒子的出世紙資料並公開刊登，遭當局票控「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」，成為檢控部門首次引用相關條例控告的報刊。無奈判決仍不脫高高舉起、輕輕放下的慣例，3名被告僅被輕判罰款，涉案記者甚至獲撤控。《私隱條例》淪為無牙老虎，壹傳媒繼續搞風搞雨，孰令致之？

《壹週刊》前年刊登藝人張栢芝幼子的出世紙，涉違反《私隱條例》，壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited、《壹週刊》總編輯麥景慶，各被票控一項「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪，3名被告認罪，各被罰款4萬元，合共12萬元；另一被告記者鄭靜被控協助及教唆其餘3名被告干犯控罪，獲准簽保2,000元、守行為12個月，撤銷控罪。

案情指出，《壹週刊》於2019年1月28日在網站刊登文章及上載一段錄影片段，披露涉案出世紙，出世紙上有涉案兒童的中英文名、出生日期、性別及其母親全名。入境主任確認除了兒童母親以外，只有鄭靜曾於2019年1月5日申請該兒童的出生證明書副本，並且在填寫關係時報稱為朋友關係，以及用作個人用途。根據《生死登記條例》，出世紙資料不得向公眾披露，而兒童母親從未授權任何人申請出世紙副本。張栢芝其後向私隱專員公署投訴，署方調查後將案件轉交警方跟進。

顯而易見，苟延殘喘的《壹週刊》為求增加訂閱率和點擊率，連剛出生的嬰兒都不放過，居然派遣記者訛稱為張栢芝的朋友而取得涉事兒童出世紙，為求利益不擇手段，毫無職業操守可言。雖云食得鹹魚抵得渴，但藝人也是人，工作只是娛樂大眾，不等於要掀開肚皮讓大眾看清光，甚至連自己子女的私隱也受牽連。張栢芝為了捍衞兒子權益，讓當局將《壹週刊》等人告上法庭，成為《私隱條例》用於控告報刊及編輯的首例，敢作敢為令人佩服，惟判決結果卻未盡如人意，各被告不是被輕罰數萬元了事，就是索性撤銷控罪，侵犯私隱代價輕微甚至毫無代價，不是變相鼓勵是甚麼？

當然，壹傳媒向來獨得司法厚愛，不論是侵權又好，誹謗也罷，即使罪成，罰則也是不痛不癢，與其說是懲罰，不如說是放生。這方面東方報業集團可謂感受至深，這些年來「東方做，蘋果盜」屢見不鮮，最經典要數《蘋果日報》盜用東方旗下刊物的「王菲大肚」獨家照片，東方入稟控告毒果侵權，雖獲勝訴，但居然要為被告支付巨額堂費，令人瞠目結舌。又如《蘋果日報》報道一名長沙灣警署女雜工偷取警署清潔用品，事後事主入稟成功控以《蘋果日報》誹謗罪成，獲賠償74萬元，惟毒果其後上訴，女雜工所獲賠償幾近砍半。這到底是為受害人主持公道，還是專門維護壹傳媒利益，有目共睹。

事實上，《私隱條例》雖被譏為無牙老虎，但很大程度源於法庭判案取態。例如有電訊公司員工從公司電腦取得警務人員家屬的個人資料並「起底」，涉違反《私隱條例》的「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪，去年底被判囚18個月。此外，有保險經紀涉以不公平方法取得客戶個人資料並誤導其購下保單，觸犯《私隱條例》，於2014年底被判監4星期。壹傳媒等被告涉及的同為「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」，最高可處罰款100萬元及監禁5年，惟別人要坐監，他們僅罰款，判決是否公道，公眾心中自有一把尺。

當然，淫媒毒果多年來打着新聞自由的幌子橫行霸道，偷拍藝人換衫有之，摷藝人寓所垃圾桶又有之，根本不知私隱為何物。至於製造假新聞更是專家，單是「陳健康事件」便遺臭萬年。今次涉侵犯張栢芝私隱，被告求情時又以「檢控部門首次引用相關條例控告報刊及編輯，對業界已產生警惕作用」等藉口開脫，辯稱對法例敏感度不足，並於網站刊登道歉啟事補鑊，居然又獲得接納，所謂「傳媒有責任報道事實，亦需尊重別人私隱」，儼然小罵大幫忙，豈不怪哉！

事實擺在眼前，淫媒毒果侵犯私隱、生安白造、無中生有，非一朝一夕之故，而是拜當局姑息養奸所賜。然而公道自在人心，由警務處「一哥」鄧炳強多次不點名批評淫媒毒果屢屢播散假新聞，明言假新聞勢觸犯國安法，設立禁假新聞法是好事；到民間團體多次請願，敦促公司註冊處剔除壹傳媒公司註冊，法庭必須嚴懲大漢奸，當知多行不義必自斃。淫媒毒果「眾望所歸，冇得留低」只是遲早問題，不管保護傘如何作怪，最終亦必定徒勞。