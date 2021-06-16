世界視線：美國馳名雙標　普京一語道破

美俄峰會舉行前夕，美國全國廣播公司（NBC）播出俄羅斯總統普京的專訪，普京除了評價俄美關係處於近年最低點，並否認下令毒害現時在囚的反對派領袖納瓦尼，強調俄羅斯沒有暗殺人的習慣。

事實上，俄方此前一直堅持納瓦尼在被送往柏林接受治療前，並沒有被驗出體內有毒物，言下頗有西方「嫁禍」之意。納瓦尼是知名反普京人士，經常組織反政府行動，這點不假，但以普京的政治敏感，不可能不知暗殺納氏只會為他帶來更大國際壓力，添煩添亂。退一步說，俄國特工也不是吃乾飯的，在自己地方搞暗殺行動，按說不會讓目標有機會逃到外國，把事情鬧大。

且不管納氏真的是被普京毒害，抑或整件事只是以美國為首西方世界的「自編自導」，反正老美逮着機會，就一定不會錯過給普京添堵，那怕納瓦尼本來就是個極具爭議的人物。納瓦尼是極端民族主義者，曾和俄羅斯的新納粹分子以及「光頭黨」一起發表演講，攻擊包括車臣及中亞等地的回教徒不遺餘力；他曾在一段視頻中扮成牙醫，將外來民工比作「蛀牙」，認為必須堅持根除。別以為上述事迹只是出自克里姆林宮的「抹黑」宣傳，國際特赦組織今年較早前便宣布撤銷納氏「良心犯」的身份。

當然，在老美心目中，只要棋子合用，其他一切可以免問，這跟他們力捧香港的所謂「民主英雄」，而不管他們是否同情甚至鼓吹「黑暴」，是同一道理。幾年前俄羅斯特工遭神經毒劑襲擊，至今未有證據證明是俄羅斯當局所為，英、美等別說向俄方道歉，連提都沒提，可見所謂「真相」對西方來說並不重要，「擴大事態，製造輿論」才是關鍵所在。

最可笑還是美國人「只看見別人眼中的刺，卻看不見自己眼中的樑木」的「馳名雙標」。正如普京指出，華府動輒指斥俄方打壓異見前應先檢討自己，因美國國會山莊暴動被捕的數百人，憑甚麼就不是因為「政見不同被打壓」？俄羅斯拘捕納瓦尼等反對派，憑甚麼就不能因為他們是極端主義分子，危害國家安全？