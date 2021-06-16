功夫茶：民望趴街力不逮　厚顏無恥要滾蛋

呢個世界，有啲嘢你不必問，更不必調查，只要話「係佢啦」就一定中！個道理就好似太陽從東邊升起西邊下山，天地玄黃，宇宙洪荒至今都冇變！而講到「民望」呢家嘢，必定食泥「墊司底」嘅，問隻反肚曱甴，佢呼出最後一口氣都知「係佢啦」！

冇錯，係佢啦！自2018年出任律政司司長嘅鄭若驊，上任以來醜聞不絕，總是如落花時節，拂了一身還滿，被嘲為「避政司司長」嘅佢，一眾街坊印象最深刻嘅就係佢嘅招牌「反白眼」，充滿詭異；再不就係佢忽然趴街倫敦街頭，做咗「獨臂神尼」；再接下來，就係佢經常廢噏當秘笈，德不配位，能不稱官，甩轆如食生菜，連文書都頻頻犯上小學雞嘅錯，難怪被一前議員直斥其為「垃×圾」！又冇媽叉錯喎，自佢上任以來，香港嘅全球法律和秩序指數排名，曾由排名第5名直跌至全球排82名，真係多得佢唔少。

一諗起呢個活寶貝，功夫茶自然就浮起古人所說的：與不善人居，如入鮑魚之肆，久而不聞其臭！係佢啦！每次有機構公布特首及司長民望，一個永恒定律就係，「避政司司長」嘅民望再度下跌，尋日佢嘅評分只得24.2分，為今年4月以來新低，喺3名司長當中評分最低，換言之，冇乜人支持佢出任律政司司長呢個咁任重道遠嘅post！

阿哥，上好沉香當爛柴，就話唔識貨啫！家陣老鴉笑豬黑，自己不覺得。司底驊畀論者指其白𢭃人工，愧對港人；社會輿論要求佢下台嘅聲音不絕如縷，如果佢面皮唔係厚過鱷魚皮，早應鞠躬下台，可惜佢自我感覺良好，係都要霸住毛坑作狀拉矢，怠政成癖，日久更練成龜縮神功，畀人鬧得多，就變棺材拐杖──死頂！人無恥就無敵，信焉！

一提起司底驊啲衰嘢，恍如清朝孫大婆留下嘅纏腳布，又臭又長！一千零一夜都講唔完！日前功夫茶先指斥佢放生去年深井擲30隻寵物落街嘅狂徒，助長虐畜歪風，遺害至今！至於有學者就指佢放軟手腳，觸犯國安大法人士始終未被定罪，即係冇銀用；而喺黑暴一役，警方拘捕逾萬人，佢就只檢控2,000餘人，完全不成比例。仲有吖，佢上周公布計劃畀喺律政司工作嘅律政人員，有資格申請為資深大律師，正正反映佢未能妥善管理下屬，令人手不斷流失，只好透過「升職利誘」。

唉！司底驊執掌律政司，已有4名律政司高層「跳船」，前刑事檢控專員梁卓然更透露與司底驊意見不合而請辭，可見佢係一個「鬼見愁」嘅阿頭！過去4年律師職系流失60人，咁多人跳船，絕對係恥辱紀錄！功夫茶曾指司底驊不如雞，皆因雞有五德：文武勇仁信！而佢冇一樣沾得上，應一早辭官歸去養鮫魚！