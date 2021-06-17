世界視線：烏克蘭欲入北約　華盛頓冷水直淋

就在北約舉行峰會之際，烏克蘭總統澤連斯基據報搶閘宣布，該國已被接納為北約成員國，只可惜旋即被美國總統拜登打臉。澤連斯基自恃抗俄有功，可以換來西方世界的入場券，到頭來卻發現自己「一輪明月照溝渠」，情何以堪。

根據報道，澤連斯基在社交網站發文，聲稱「北約領導人已確認烏克蘭將成為北約的一員」、又吹噓烏克蘭「在確保歐洲-大西洋安全方面的作用，值得應有的讚賞」。豈料言猶在耳，拜登卻公開潑冷水，指出烏克蘭能否加入北約，取決於他們是否符合標準，基輔當局必須清理腐敗問題以及滿足其他標準，國務卿布林肯亦向媒體放話，烏克蘭加入北約一事「並無新進展」。

美國「打完齋唔要和尚」，連個「名分」也不給倒也罷了，拿烏國「貪腐」問題說事卻實在太不要臉。眾所周知，拜登之子亨特外行領導內行，任職烏克蘭天然氣公司高層，說不是託了時任副總統的老爹之福，3歲小朋友也不信。更有甚者，當時拜登專門負責調查烏克蘭的貪腐問題，被指要求基輔當局解僱調查烏克蘭天然氣公司的檢察官，否則將停發10億美元援助。即使不談澤連斯基抗俄的功勞，單是看在他頂住特朗普的壓力，沒有調查他拜登父子，是否也應該「投桃報李」？

有人說拜登不讓烏克蘭加入北約，是為了避免給即將舉行的美、俄峰會添煩添亂，其實這只是委婉的說法，實情是俄羅斯的戰略紅線不容逾越，令華府有所忌憚。據俄國政界人士分析，俄方涉及烏克蘭的紅線主要有三點，第一是烏方須遵守明斯克協議，通過外交渠道解決東部頓巴斯地區問題；第二是烏方不能對克里米亞發出任何挑釁；第三是烏克蘭不能加入北約。其實只要看看格魯吉亞，就知道老美對待「棋子」的態度︰該國2008年被俄痛扁，幾乎被滅掉，代價不可謂不巨大，但至今在加入北約仍是「只聞樓梯響」。一句話，老美決不會因為一隻「棋子」而搞砸整個「棋局」，美國不會為了烏克蘭而跟俄羅斯開戰，正如他們也不會為了台灣而跟中國開戰。