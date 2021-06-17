功夫茶：狂闢官地當官死　村霸橫行到幾時

俗語話「襯家猛食胡，老襯當旺」！依家功夫茶就認為「村霸猛咁非法開闢官地，夠惡就發一樣當旺」。嗱！舊小說有一段經典嘅「霸詞」：只見一個大漢，面蒙黑巾，手持兩把板斧，喝道：此山是我開，此樹是我栽，要想過此路，留下買路財！看官，整個西貢相思灣村毋須有人手持板斧，竟可變成無王管地帶？自然保育區仲可違建道路！村霸倒真係惡到出汁咁有把炮；而香港所謂「法治之區」，卻是浪得虛名！

本報去年獨家揭發西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件，去年10月更先後兩度去信申訴專員公署投訴，質疑部門涉行政失當。申訴專員經調查後，指3項涉及地政總署嘅投訴成立，一再證明「有東方，有真相」。之不過，涉及嘅僭建碼頭，地政總署一直冇跟進和執法，申訴署指地政總署2019年1月由規劃署轉介，得知海岸保護區內嘅政府土地有違例發展，至2019年10月先向地政總署轉介一宗公眾投訴後才派員實地視察。

阿哥！正如有議員指出，相思灣村亂象存在多年，東方多次揭發，部門卻一拖再拖，最嚴重一次更拖延14個月才跟進，予人處事敷衍之感。計功夫茶話，呢啲唔係敷衍，根本係縱惡！涉案村霸黃子洋於村內利用「鄉村式發展」地帶違例經營水上活動店，即使規劃署早前再發出強制執行通知書要求中止發展，村霸卻當你規劃署冇到，依然濕濕碎，放膽去！該店打正旗號至今仍繼續經營。咁都仲唔夠喉，甚至涉嫌開闢違建道路旁一大片官地作停車場，畀顧客泊車。無本生利，發過豬頭，難怪有人揶揄「做村霸好過做皇帝」！小學生作文，我的志願就係「大個做村霸」！

呢，浸完龍舟水，食咗端午糉，呢排天氣燠熱，村霸黃子洋經營嘅水上活動店其門如市。尋日早上約11點已有10多名顧客到場租用獨木舟出海遊玩。記者又發現於違建道路旁空地被擴闊，記者直擊相關車輛均被一輛由水上活動店職員駕駛嘅紅色私家車引領至空地停泊，然後乘坐該車返回水上活動店，相信係店外空地已泊滿車，需另覓土地供顧客泊車，服務可謂窩心！經營都算「有道」！

實情係規劃署早前已證實該店所在屬「鄉村式發展」地帶，並非新界豁免管制屋宇的處所內作商店及服務行業用途，必須先取得城規會給予規劃許可，先至可以經營商舖，否則屬違例發展。署方亦於本月初發出強制執行通知書，要求喺今年9月2日或以前中止該處所嘅違例發展，惟村霸竟連日來無視法規，繼續「開心水上樂園」賺個盆滿缽滿！

呢壇嘢搞咗咁耐，村霸有恃無恐，大展「錢途」！規劃署及地政總署總不能再裝睡吧？