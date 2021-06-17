正論：濫批法援助黑暴　改革整頓此其時

作為本港司法體系的一部分，法援署的設立原意是讓沒有經濟能力的人也能尋求法律公義，絕對是文明社會的體現。問題是，隨着本港泛政治化嚴重，法援審批又存在漏洞，不僅淪為反對派予取予求的提款機，甚至變質為「政府打政府」的工具。「爆眼女」獲批司法覆核纏訟逾年並藉此煽動黑暴，就是最荒謬的例證。

眾所周知，爆眼女為阻警方向醫管局索取其醫療報告，即使警方已獲法庭手令，仍向法庭提出司法覆核千方百計阻撓，甚至指定由反華政客資深大律師夏博義擔任其辯護律師。這場官司一纏逾年，爆眼女敗訴後又上訴，上訴後又敗訴，最後更要向警方支付訟費。然而，正因為她用的是法援服務，不僅半毛錢也不用出，輸官司賠訟費也是由公帑埋單，意即政府賠償給政府。隨着本報獨家踢爆爆眼女沒有爆眼，世紀謊言爆破，更凸顯這場官司的荒謬，作為審批部門的法援署絕對難辭其咎。

昨日的立法會會議上，多名議員對法援署的審批制度連珠炮發，針針見血。有議員指高院常務法官可推翻法援署的審批決定，憂有關判決若有偏差就難以糾正，會惹來「法官治港、官官相衞」之嫌；有議員則指問題在於法援資源分配及審核機制，部分法援案件集中由數間律師行處理，建議應如公立醫院輪候醫生的做法，受助人不能自選律師。尤其是爆眼女案件，有議員直指明眼人都看得出爆眼女有不正當動機，隱藏真相阻撓調查，煽動黑暴搞亂香港，配合外國傳媒打國際線，質疑署方在審查申請時沒有考慮公眾利益，無法防止有人以不正當動機濫用法援，令「黃色法律圈」包攬訴訟得以壯大，將法援機制變為私人提款機。

誠哉斯言！爆眼女官司由開始已是無理取鬧，但法援署居然一再配合，甚至任由爆眼女點名起用夏博義擔任代表律師，足見整件事無非就是衝着中港政府而來，就是要藉爆眼女將暴亂鬧大，配合黑暴奪權變天，而不論官司結果如何，夏博義的律師費皆袋袋平安。難為法援署署長鄺寶昌還要擺出委屈狀，聲稱外界對該署審批制度存在誤解，又強調個案是只要有充分理據並符合經濟條件便會批出法援，擺明死撐不認衰，納稅人交稅就是肥了一幫反中亂港集團，真可謂冤哉枉也！

事實上，爆眼女事件只是濫用法援的冰山一角。近年政府法援支出持續急增，2014/15年度是5.67億元，2019/20年度已增至11.33億元，5年間足足升了一倍。如果這些錢可以為弱勢社群爭取法律公義，倒也物有所值，可惜事實並非如此，單是「長洲覆核王」、免遣返聲請的假難民就不知耗費了多少公帑。說法援已淪為訟棍提款機及亂港工具，顯然沒有誇張。

法援制度涉及的既是公帑，便要用得其所，更要接受社會監督。政務司司長張建宗聲言會作出檢討，考慮收緊法援署大律師及律師每年可處理案件上限等，說得好聽，最怕又是換湯不換藥。不來一次刮骨療毒式改革，本港司法制度難言回到正軌。