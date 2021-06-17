神州觀察：抗疫成績來不易　國人劣根借機除

新冠疫情肆虐全球，不知伊於胡底，中國是最先爆疫之地，也是最快復原之國，然而病毒實在太狡猾，高溫不怕嚴寒也不怕，更會不斷變種，即使嚴防死守如廣東，疫情還是大爆發。幸好，經過封區防控等嚴厲手段，至本月15日再無新增本土確診病例或無症狀感染者，廣州隨即宣布6個封閉封控區昨日解封。

官方表示，本月15日，廣東省全省新增境外輸入確診病例14宗，廣州報告一宗，來自柬埔寨；深圳報告13宗，均來自南非。另有境外無症狀感染者轉確診病例一宗，廣州報告，來自柬埔寨。新增境外輸入無症狀感染者23宗，廣州報告4宗，分別來自柬埔寨、尼日爾、坦桑尼亞和孟加拉；深圳報告12宗，均來自南非；佛山報告5宗，3宗來自孟加拉，其餘兩宗分別來自阿富汗和柬埔寨；東莞報告一宗，來自伊朗；肇慶報告一宗，來自烏干達。

由此可見，廣東省已沒有本土病例，意味這一波的傳播鏈已很大程度上被切斷，誠為好消息。

以廣州為例，今波疫情由Delta印度變種病毒引發，上月下旬爆發，遲於台灣出現疫情，卻比台灣更快解決和清零。有專家指出，廣州有效抗疫主要有一個關鍵是防控措施力度夠大，早發現早出招，及早阻截病毒傳播；加上一度祭出「局部封城」、「全面封區」等措施，終於在短時間內將本土病例清零。

「外防輸入、內防反彈」固然不能鬆懈，但中國公共衞生惡劣，成為疫病之源，也是不爭的事實。沙士一役，已證實源頭來自蝙蝠、果子貍等野生動物，無奈國人好了傷疤忘了痛，十多年後又爆出另一場波及面更廣的新冠疫情。世界衞生組織早前發表新冠病毒源頭調查報告，已指出疫情起源與中國當地的活禽野味販售有關，儘管無證據顯示武漢華南海鮮市場是病毒誕生地，但此處是病毒適應後開始擴散的地點卻殆無疑問。

中國已是大國崛起，富甲一方，國際影響力愈來愈大。惟與之不相稱的是國人質素，種種不文明行徑可謂嚇煞全世界，尤其是嗜食野味又罔顧衞生，終於掀起軒然大波。

有論者指出，日本明治維新後「脫亞入歐」，能與西方國家一較長短，與維新運動提升國家治理和國民質素脫不了干係。

他山之石，可以攻玉。中國天時地利已有，欠的是人和，也就是國民質素與西方及日本仍有大段距離。做好公民教育，提升公共衞生管理，實現現代文明管治，推行一場現代維新運動，此其時也。