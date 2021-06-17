七大工業國組織（G7）是甚麼組織呢？表面上是發達國家實質是殖民主義、帝國主義的聯盟。用另一種形式延續在第二次世界大戰前的殖民主義列強主宰世界的局面，差別是美國在二次大戰戰勝，成了新霸主，且比它替代的英國更強橫更兇悍。

七國之中，其餘六國對美國均有不同程度的依附，至少六國之中，有哪一國沒有美國駐軍和不平等的軍事條約？用G7的名義，一是踢開聯合國安全理事會的功能，因美國不能主宰，中國及俄羅斯有否決權。二是美國勢弱，不能如韓戰、越戰那樣號令他國依從。美國以外，六大工業國早已開始不服美國，要與之平起平坐，不作附庸，至少表面上不願也不甘心作美國的附庸。相對G7，近年國際上是以G20組織來作抗衡和替代，反映以往受殖民受欺凌的國家復興，國際政經由此的多元化。

美國的對應是特朗普的美國優先，實際上是唯我獨尊，排除其他國家包括所謂盟國，這種自我孤立的愚妄行為在外交上頻頻犯錯。結果使美國的國勢更弱，也激怒更多國家。

拜登上台的「美國回來了」意圖扭轉形勢，但美國政治已被挾持，難以逆轉，變成對各國公開要合作，底下卻是打擊、對抗，不過是把特朗普的作為稍作包裝，隱藏起來，可卻這樣的操作能糊弄誰人呢？

今次G7會議，拜登是希望重振美國的領導，結果是無功而退，反倒凸顯出其他各國的離心離德。美國的「民主聖戰」陣營已陷於瓦解，即使提出與中國一帶一路倡議來抗爭，美國從何拿出龐大的資金來投資呢？反而是給歐日各國新的藉口，與中國一帶一路倡議，明裏抗爭，暗裏合作。

日本早已與中國有協議讓兩國企業在第三國市場合作，只是特朗普阻撓，未有寸進。今次正好大張旗鼓，以美國之名來推行。在中歐班列方面，德國早已大事修建改建鐵路設施來與之配合。美國倡議基建，德國正好進一步連接波蘭、捷克、烏克蘭，乃至俄羅斯飛地的加里寧格勒，推展中歐班列所推動的中歐中亞中俄的鐵路連接，更大步地促進中歐、歐亞經濟融合，擺脫美國、英國主導的新大西洋合作。

G7會議的落敗，還有美俄高峰會議的對立，證明美國再不能號令天下，霸權正岌岌可危。若在這時，美國的通脹引發經濟危機、金融危機，便會是單邊主義的沒落，多邊主義正式上台的大好時機。

在經歷了特朗普代表的全球反動後，世界歷史的轉變在加快，中國怎樣應對呢？