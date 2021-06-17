黎智英去年8月因干犯國安罪被抓捕之後，多宗罪相繼被判刑。黎智英在監獄裏蹲得愈久，有關他和踎監的議論就會愈多，成為大家茶餘飯後的談論，其漢奸形象就愈加鮮明。

幾日前端午節大家吃完糉子，黎智英等人就又再上法庭，要審他們干犯國安罪。據說往年黎智英端午節時，多會呼朋引類在何文田大宅——有「香江第一漢奸樓」之稱的住所大啖各式糉子，諸如鮑魚滿漢糉、燒鵝裹蒸糉、黑松露帕爾馬火腿糉等等，逐一品嘗。

然而，根據史評公論，誰都能端午食糉子，就是漢奸不能！因為糉子是中國人民緬懷偉大的愛國者屈原的，漢奸過端午、吃糉子，乃玷污愛國者也。然而，這年頭最屬香港一眾大小漢奸，最不要臉，最會利用一切機會往自己臉上貼金。端午節時他們還狂呼亂叫「送暖高牆，紀念屈原，想念手足」。強拉屈原與之為伍，胡亂抽水，謬託知己。以屈原之經歷，肯定見過不少無恥的，恐怕沒見過這麼無恥的，泉下有知，非再投江一次不可。

黎智英等人今年端午之後提堂，是以漢奸之身被控「與他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國」。今時今日，大凡犯這種罪的人就是漢奸，就是叛國者，他們有甚麼資格過端午節、吃糉子？不怕噎着嗎？相信他們是不怕噎着。這類人因為無恥，所以無懼，對他們只能施以必要的懲罰。如黎智英自言最怕洗廁所，那就一旦罪成判監，就洗廁所。

在黎智英犯下諸多反中亂港罪行中，違反《港區國安法》是最重的罪行。這類罪，在去年《港區國安法》頒布前，黎智英就已犯下，也即他當漢奸時就犯下，只是那時香江府衙無「國安法」可對他追究。黎智英犯下的其他反中亂港、破壞公安之罪，又有香江司法領域的保護傘撐他，加上美、英西方勢力庇護他、支持他，黎智英幾乎可以隨心所欲地犯罪而罪不及身，法不成網。於是，他大大嘗到了當漢奸的甜頭，也有人因此而追隨他一起當漢奸！