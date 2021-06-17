剛結束的G7峰會可以用「雷聲大雨點小」形容。雖然美國極力拉攏歐洲盟友，峰會前更刻意營造團結氣氛，峰會後的共同聲明確實提到多項涉華議題，包括新疆、香港、台海、東海、南海等等，但語調緩和，既沒有強烈措詞，更沒有直接譴責中國，與外界之前所想像或某些人所期待的相差甚遠。顯而易見，美國合縱連橫之術談不上成功，甚至可以說相當失敗。

這份聲明顯然沒有達到美國想要的效果，他們不是不想以強烈措詞針對中國，只因歐洲國家不同意而無法如願。法國總統馬克龍說得最直白，G7不是反華俱樂部，成員國要在應對氣候變化、國際貿易及發展政策等問題與中國合作。他同意調查新冠病毒源頭，但不能聽某國家片面之詞，調查應基於事實及所有國家合作，由世界衞生組織負責。

馬克龍口中某國家指的是誰，大家心知肚明。美國企圖藉再次調查新冠病毒源頭掀起另一波反華惡浪，全世界看得清清楚楚，歐洲國家不會輕易受其擺布。正如美媒指出，拜登誓言要團結盟友對抗中國，但他發現有些事情已經改變，盟友愈來愈強調獨立自主的外交政策。

沒錯，今時不同往日。縱使歐洲國家與中國有不同政治體制和價值理念，但並不影響雙方在經貿和文化等方面合作。尤其是經過新冠疫情的打擊，歐洲五勞七傷，不得不重新考慮本身利益，也不得不重新認識中國。馬克龍說，歐盟領導人一致認為中國是全球問題的合作夥伴，恰恰說出了重點。除了英國、加拿大和澳洲甘願充當爛頭蟀，還有多少國家想與中國為敵？

別說歐洲國家不會輕易受人擺布，即使是作為美國軍事附庸的南韓，也不是言聽計從。南韓受邀參與此次G7峰會，但並沒有參與討論涉華議題，其署名的部分只強調民主和人權，沒有具體提及特定國家，可見南韓不想充當反華打手。