天下熙熙，皆為利來，天下攘攘，皆為利往，《史記》的金句，超越時代及地域，四海之內，就算是21世紀，無論中外眾生還不是圍繞這個法則運作。

北約峰會周一在布魯塞爾召開，成員國在會後的聯合聲明形容中國對國際構成「系統性挑戰」，驟耳聽來煞有介事，但「講就兇狠，實際搵銀」，法國總統馬克龍轉頭就換上親善大使臉孔，淡化聲明的對華立場，指中國同時是合作對象，又指北約對中國不應有偏見，不應因應對中國而偏離組織的核心任務，並指中國是北約要就全球事務合作的大國，亦是競爭對手。法國同樣是七大工業國集團（G7）成員，近日G7峰會的聯合聲明提及台海、香港、新疆等問題，似乎衝着中國而來， 亦是「得把口」。

自從英國脫歐之後，德國女強人默克爾退場，法國在歐盟的地位進一步提升，中國去年超越美國，成為歐盟最大的貿易夥伴；英國則排在第三位，有誰會和財神爺對着幹？有人逼我付錢就是威脅，如果這個人敲門送錢，你會報警說有人威脅我嗎？中國駐歐盟使團發言人回應北約聲明，中方不會對誰形成「系統性挑戰」，但如果誰要對中方進行「系統性挑戰」，中方不會無動於衷。

外交部發言人趙立堅更回應指美國病了，病得不輕，七國集團還是給美國把把脈、開藥方。美國當然不是瘋了，而是太過貪心，想吃了中國整隻牛。誰都知道是美國想綁合作夥伴上戰車，合力對付中國。

美國總統拜登稱北約會團結應對中俄挑戰。美國也是「講就兇狠，實際搵銀」的表表者。拜登上台之後，對華政策似乎也是針對性，但卻取消不少特朗普對華企業設下的禁令，例如撤銷對TikTok和微信的禁令，中國亦表示歡迎。並非是拜登釋放善意，而是商業利益大過天。