同性戀是個人行為，那不是大問題。同運是個集體宣傳活動，表面上是提倡包容和社會共融，實際是個侵略性行為，目標是爭取同性婚姻合法化！若掉以輕心，疏於防範，將會演變成危害國家安全的嚴重事態！同樂運動會（Gay Game）究竟是甚麼？這是由1982年在美國加州開始舉辦的同志奧運會，每4年舉辦一次，主辦者是一群性小眾。

同性運動起初是爭取社會身份認同的政治活動，爭取社會認可同性戀傾向不是疾病亦不需去做任何治療。在過去保守的西方社會，當時的法律是不容許這種行為，隨時面對法律風險。其後西方社會對他們展開包容、諒解，了解到可能是天生有如此的取向，既然存在那麼便要寬容對待。直至現時，全球約有29個國家允許執行同性婚姻，約佔全球195個主權國家的14.5%。

但同性運動去到某個階段似乎偏離了當初爭取社會包容和體諒的原意。原先討論的包容和身份認同變成對社會價值和資源的要求，簡稱為得寸進尺。例如他們要求同性婚姻合法化，在社會上有法律的名分，改變社會組成的基本單元。同性婚姻合法化的國家也面臨一系列的倫理問題，有人藉着平權這把尚方寶劍推翻一切，尊稱夫婦可能被視為歧視；情侶套票可能被視為歧視；一夫一妻的家庭教育理念也可能被視為歧視；人類構建的傳統價值觀在平權口號下隨時要讓路，歧視二字變成懸在頭上的一把刀，這與我們的憲法和國情脗合嗎？

2019年我國編撰民法典，全國人大法制工作委員會就表示民法典將維持一夫一妻制，理由是一夫一妻制符合我國國情和歷史文化傳統，以及世界上絕大多數國家都不承認同性婚姻合法化。憲法的序言提到我國要建設成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，實現中華民族偉大復興。《國安法》第23條提到國家要繼承和弘揚中華民族優秀傳統文化。這就是我國的國情。

《港區國安法》第6條提及香港同胞不得從事危害國安的行為和活動。《港區國安法》第1條則說明本法的目的是保障香港同胞的合法權益，筆者認為當中包含傳統合法權益，例如一夫一妻的婚姻制度。

筆者理解性小眾或每個人的性傾向須尊重，但不一定要推廣和合理化。同運是帶着彩虹色彩的革命，也是一頭披着羊皮的狼，看來是惹人憐憫但實際是甚有機心，猶如中山狼傳裏深諳怎樣去加害東郭先生、忘恩負義的狼。筆者作為特區立法會議員有責任反對特區政府協辦運動會和引狼入室。同樂運動會預計來年11月在港舉辦，須予以阻止。