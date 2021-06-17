攬炒派乘黑暴之亂大舉進軍區議會，建制派幾近全軍盡墨。本來，這班政治小學雞若肯收拾心情，專心地區事務，為街坊謀福祉，讓他們分享這塊肥缺又如何，奈何這班黃絲暴民不僅無腦，而且沒有自知之明，一味蠻纏胡攪，藉區會散播港獨有之，侮辱官員又有之。呵呵，結果一條涉及區議員宣誓的法例生效後，便將這堆人形垃圾一鋪打殘。

《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》上月刊憲生效，消息指當局計劃下月安排區議員逐一宣誓，目前正擬訂作為違誓或宣誓無效標準的「負面清單」，當中涉及最少3類行為，包括曾參與去年民主派「35+」初選、借出議員辦事處作票站，以及曾簽署「墨落無悔」聲明書。按此推算，至少170名區議員將被DQ，公民黨及新民主同盟所有區議員將「全數陣亡」，民主黨亦將失去至少半百議席。

昨日因，今日果，一切都是自己攞嚟，與人無尤。反修例黑暴將香港攪得周天寒徹，港府一味綏靖投降，區議會選舉就是在一片暴力聲中誕生，漢奸黎等人更將之視為奪權變天第一步，打算在立法會選舉上照辦煮碗。他們萬沒想過，北京居然硬起來，而且不是口頭說說，而是頂住西方反華壓力堅持撥亂反正，落實對港全面管治權。

自《港區國安法》生效後，北京打出一連串組合拳絕不手軟，除了將立法會選舉延後，港府又訂立公職人員宣誓條例，簡單一招便令攬炒派動彈不得。甚至乎，宣誓條例還未通過，已將一大票垃圾區議員嚇得挾着尾巴逃竄。部分人以為「退黨保平安」，但有做過就是有做過，豈會這麼容易讓他們一筆勾銷？

經過這些年的風風雨雨，香港迷途太久，是時候重回正軌，重新出發。立法會已沒有反對派的立足之地，區議會經過宣誓一役亦必海晏河清。吵了廿多年，特區終於迎來耳根清淨的一天。