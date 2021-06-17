孟子說：「予豈好辯哉，予不得已也」，本欄經常跟「黃絲」論爭，也是抱同一態度。黃絲評論者討論具體事情，沒有真正的是非曲直，只要是京港政府所做的，就一切都是不對。這情況大抵像我6、7歲時聽三國時代的故事，認定曹操是奸佞，劉備是忠良，則無論曹阿瞞做甚麼都看不順眼，劉皇叔則相反，總覺得他幹的一切，盡是好的。

不過，我早已脫離了童稚無知的時期，卻見不少黃絲仍像牙牙學語時般低智，予不得已，只有發文批駁。假如近期香港控制新冠肺炎疫情的成績，像台灣或廣東般不濟，黃絲評論者定然鋪天蓋地，罵特區管治班子如何無能、白癡，甚麼惡毒的言語都可以用上。

但在現實上，香港近兩個月只有一宗源頭不明個案，該患者再感染了兩個人，加起來便是三宗，這張抗疫成績表，在全球所有國際城市之中肯定位列前茅，甚至可能是位居第一。

若是公允的評論者，政府做得不好的時候要批評，做得好的時候，不是該肯定嗎？但是你幾曾見過這兩個月來，黃絲群有認同過港府的抗疫成績。相反，他們繼續猛攻，本地的染病人數少，就轉移風向，使勁地批評政府不肯大幅度撤銷防疫禁令，不少輿論領袖批評時甚至夾帶粗言穢語，講得像是一件十惡不赦之事。好吧，到你一旦放寬禁令，出現了五、六宗感染病例時，他們又會馬上逮着機會，指斥你如何「廢柴」。總之，政府做甚麼都是錯的，這就叫「立場行先」、不論是非，筆者所要辯者，正是黃絲這一種態度。

如今病毒不斷變種，半年前的「防疫優等生」台灣和廣東一不小心，新冠肺炎疫情便大幅度爆發，香港這兩個月來可保無虞，一定程度只是幸運使然，故開放禁疫令，自當小心為之。反對派在這個問題上也想大做文章，委實是其心可誅！