上月天氣持續酷熱，全日最低氣溫喺28度或以上嘅日數多達7日，打破有紀錄以來5月最多熱夜紀錄。早前有囚權組織就發起「十萬火急行動」聯署，呼籲公眾關注監獄酷熱環境問題，要求懲教署改善喎！

有人就質疑：你估去酒店度假咩？其實唔犯法就唔使坐監囉！監獄無冷氣又係唔係會熱到令人中暑呢？點解以前唔見有囚犯投訴嘅？而自從有唔少前尊貴議員或識飲識食嘅重犯入去踎監後，忽然投訴多咗，要求又多咗？有囚權組織要求容許家屬不需醫生證明情況下，為在囚人士購入退熱貼、便攜式電動風扇等；改變飲水全為煲熱滾水嘅習慣，提供凍水飲用；建議頂層及外牆髹上隔熱塗層，以及在倉內增設強力抽風設備。

懲教署回應指一直以來持續採取多項措施改善監獄內嘅羈押環境，當中包括院所內空氣流通嘅情況，亦加裝風力強勁嘅牛角扇，並且按部就班安裝通風效能較佳嘅新式閘門及窗戶，改善空氣流通。懲教署總算從善如流。

囚室冇冷氣，做得監犯冇一定嘅自由，這是常識吧！坐監唔係做貴賓，要遵守牢房規矩，作息有序！在囚人士伙食，分量有規定，唔會係四餸一湯，白飯任裝！其膳食由營養師設定：少油少鹽，有唔少大肥佬或有三高囚犯，據悉坐得一年半載，出番來，除咗嘆啲監躉飯食到「淡出鳥來」，不過「三高」改善，人瘦咗，有啲甚至連糖尿都冇咗！阿哥，坐監從另一個角度看，又確係令人生「更精彩」喎！

有論者指出，監獄多在空曠郊野，空氣流通，而且附近必有大量綠化。若說情況特別差，看來又未必。曾經踎監8個月嘅前社福界議員邵家臻就話暑熱天蛇蟲鼠蟻特別活躍，成日見到曱甴同老鼠，佢無聊就用威化餅碎引曱甴出嚟，數量雖多都畀佢悉數殲滅！佢老哥如果冇嘢撈，食環署應有高級滅蟲鼠組總監等佢！