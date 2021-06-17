自前年「6‧12」香港由治變亂的分水嶺開始後，政府本來比較有規有矩的管治，在綏靖主義路線的作祟下，政府部門雙重標準橫行，縱奸護惡的選擇性執法無忌，甚至只要盲目貫徹上亞厘畢道的旨意，便有望加官晉爵，升職加薪。《不平則鳴》鐵面無私的批評，沒靠甚麼內情，只據事實剖析，講出老百姓想說而可能未吐的真言。

香港終審法院大樓頂上的正義女神，不是蒙住了眼、左手執利劍、右手持天平，象徵六親不認、大公無私的香港一直奉行的法治精神嗎？可是泰美斯女神若有知的話，一定會感到羞愧得無地自容。黑暴後香港沆瀣一氣，官黑交臂，政政相護，有法不執，執法不嚴，官官相衞，雙重標準，選擇性執法和司法比比皆是。

7年前非法佔中案告了200多名違法者，尚有700多名警方已拘捕了的疑犯未交審，為甚麼本屆政府已上任4年竟然連一個疑犯也不繼續交審呢？難道未審先判700多被捕疑犯無罪了嗎？那末還要法院何用？7年拖延不審的唯一理由是，行政當局與非法佔中的反中亂港勢力達成不可告人的秘密協議！由此路進，便可推敲許多老百姓都看到的怪異執法或司法現象的耐人尋味的背後，有不能見光的原因。惟有用民間智慧自行下結論吧！君不見4,300萬元政治黑金案，竟可以一筆勾銷！

君不見前食環署署長在任內縱容連儂牆，一年多後還獲升職加薪！試問忠誠老實的下級勤懇執法人員情何以堪？前立法會議員毛孟靜住宅僭建10年仍逍遙法外（諷刺的是，現任特首是鐵腕打擊僭建起名）！前警務處處長鎮暴「無謂衝」「光榮退休」還獲嘉獎「荷蘭水蓋」！可憐被鏹水重傷未愈的英勇警員卻未獲特首慰問。ICAC有眼無珠，看不到黑金亂港，看不到「35+攬炒」偷步初選！廉政專員竟「失蹤」了兩年！

正義女神若有得選擇的話，「我也要移民」！