中紀委從5月開始，派出15個中央巡視組，對教育部和31所副部級中管大學進行巡視，號稱「政治體檢」。專門集中對大學展開反腐巡視，是歷史上的首次，敲山震虎意味明顯。在這背後，是這幾年持續高發的大學腐敗問題。

僅2017年十九大以來，被點名通報審查的大學領導幹部就已超過80人，遍及全國各地各種類型的學校，例如北方工業大學校長丁輝、上海工程技術大學校長夏建國、西安交通大學副校長張漢榮、西南林業大學黨委書記吳松、河南科技大學黨委書記崔世忠、內蒙古醫科大學原校長杜茂林等。有的是連續幾任校長「前腐後繼」，有的是正副職狼狽為奸的窩案。

內地的大學，堪稱黨、政、工、商、學的綜合體，集合黨務、行政管理、教育科研、工業生產、商業貿易等於一身，體量龐大。大學早已不是專心學問、教書育人、學術自由的「象牙塔」，而是物欲熏染的「名利場」「撈金池」，成為進行利益勾兌的重災區。腐敗遍布人、財、物各環節，諸如考試招生、科研經費、工程基建、物資採購、幹部晉升、職稱評定等，都潛藏了巨大的尋租空間。

高考被稱為是「千軍萬馬過獨木橋」，競爭激烈，尤其是重點名校，更是名額稀缺。但對於有錢有權者，卻輕而易舉。中國人民大學招生處處長蔡榮生，利用掌握的招生大權，受賄數千萬元人民幣，且兼任7家公司獨立董事，乘坐武警牌照的豪華座駕，手持假護照，可謂手眼通天，打通黨政軍警商學各領域。而工程建設是最大的肥肉。這幾年，隨着教育產業化，大學都熱衷於擴充招生，為此大搞基建，興建辦公樓、教學樓、宿舍樓、科研樓等。

「剷車一響，黃金萬両」。南昌大學校長周文斌，僅在工程承接、工程支付、審計決算等方面受賄就超1,400萬元。物資採購也是大宗。學校常年在後勤日用物資、教學科研設備具有巨大需求，也是唐僧肉。

許多大企業都具有龐大的商業版圖，通過校辦企業賺錢生財。西安交通大學副校長張漢榮就長期兼任西安交大資產經營公司、科技園公司等多家企業的一把手，在工程承攬、設備採購受賄上千萬。其身份與商人毫無二致，所謂大學的書卷氣完全被銅銹淹沒。

究其原因，大學已異變為官僚機構，各級黨政官員把持大權。淡化官本位的口號空喊了多年，實際上仍然等級森嚴，權力、待遇與級別掛鈎。就以31所中管大學來說，校長、書記是副部級，常務副校長是正局級，普通副校長是副局級，學院院長、系主任是正處級，旗下還有科長、科員，形成嚴密板結的權利網。

在小小學校裏，重大事項都是官僚一支筆、一言堂決策。教師、學生毫無民主治理監督權利。而學校更是利用稀缺的招生名額等，與校外黨政軍各界進行利益輸送，結成共同體。而官僚以監控師生洗腦為己任，以升官發財為追求。高壓下的反腐，也不過是很脆弱的硬性維穩罷了。