世界視線：美俄峰會鬥擺譜　分歧未解待下回

美國總統拜登與俄羅斯總統普京的破冰會面結束了，雙方都把姿態擺得又僵又硬，不讓步不示弱，甚至在隨員參與的第二輪會談中，兩人都成了演戲高手，鏡頭前不讓步，鏡頭下又點到即止。結果一場大龍鳳後，美俄領袖成功爭取了互派大使的外交安排，成績不算斐然，但不要忘記，普京近日一再在對美媒及美國官員的關鍵場合為中國說話，把中俄美三國關係擺成了2:1之勢，這對美國實是一個明知而不願見的局面。

拜普會一切「正常」，跟特朗普與普京會面被人一再揪小辮子大不同，這就是拜登與特朗普的差距。這一行的重頭戲，早在雙方敲定會面章程時已寫就，但美國對峰會提出諸多要求，顯示美國對此次會面也有不少色厲內荏的擔心。明眼人都知道，這次峰會與其他重量級領袖會晤後有兩大不同，一是雙方沒有聯合記者會，沒有鏡頭前的正面交鋒，拜登顯然不想像特朗普般被口齒伶俐的普京壓着打；二是峰會結束時，只是瑞士時間下午5時，若雙方交流順利兼友好，大可臨時加插一個晚宴或餐會，可惜沒有。

有趣的是，普京對上拜登，花招不少，例如普京向媒體談到，拜登並沒有邀請他到訪白宮，把美國斡旋烏克蘭問題輕飄飄的一面完全踢爆；又談到美國老是介入俄羅斯的問題。至於被拜登質疑人權問題，普京乾脆譏諷地談到在美國發生的「黑人生命很重要」事件，又憶起美國國會被暴動者闖入一事，當他說到「我們同情美國正在發生的事情，但我們不希望這種情況發生在俄羅斯」時，拜登的心情更差了。

而拜登也不弱，透露和普京花了大量時間討論網絡安全問題，他說：「我主張某些關鍵基礎設施是攻擊的禁區，無論是通過網攻或任何其他方式。」單單打打一番，拗手瓜其實不分高下。美方更給了俄方一張包含從能源部門到供水系統等16個實體的清單，它們在美國政策下被定義為關鍵基礎設施。這個動作，會否是雙方工作會議比原定時間提前一個多小時的原因呢？