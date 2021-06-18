功夫茶：村霸無法無天　執法遲遲未見

一令逆者，則百令失；一惡施者，則百惡結。古人清楚指出，一項政令若違逆人心，所有政令就會失去作用；而一件壞事施行了，上百件壞事就接連發生。觀乎西貢相思灣村土地亂象持續發酵，違法開鑿「黃金丁路」，更「霸完陸地霸落海」，再無王管不執法，咁霸落去，容乜易霸到上天㗎？

嗱！本報早前獨家踢爆相思灣村違建道路及「神秘丁屋」No.855事件，當中違規經營水上活動店嘅村霸，日前被東方踢爆涉嫌開闢官地變成停車場，方便前往上址玩水租獨木舟嘅顧客泊車。事件經東方揭露，天涯海角無人不知，阿哥，即使係玉皇大帝都冇可能扮睇唔到！呢，尋日就有數名人員乘坐政府車輛到達違建道路一帶視察。

記者但見中午時分，三男一女從一輛掛有政府車牌嘅車輛落車，再分批行上違建道路，有男子手持測量工具及印有圖片嘅紙張，亦有人喺違建道路上蹲下來，喺地上貼上一條紅色線，據悉當中更有村代表一同喺上址測量。嗱！功夫茶唔知咁算唔算「大題小作不算小，說來說去一張表」，到頭來，會唔會又係「事出有因，查無實據」呢？

呢壇嘢真係搞咗好很耐！本報為求真，攀山涉水，動手動腳找東西，去年10月更先後兩度去信申訴專員公署投訴，申訴專員經調查後，指3項涉及地政總署嘅投訴成立。各位街坊，有關村霸狂闢官地目無王法，東方講到口水乾喇，依家先搵人去度呢度路，未免有整色整水之嫌！有議員狠批村霸行為令人厭惡且冥頑不靈，質疑背後有靠山撐腰，政府部門應及早取締，而唔係一味詐假意晾衫──扮曬嘢！

政府做啲唔做啲，所做嘅動作，全係不痛不癢，至今村霸仍然可以搞碼頭大興「水上樂園」，神奇到呢！事件令人不禁諗到會唔會有利益輸送，各界憤怒，市民抱不平，以為香港一夜又去到九龍寨城時之「三不管」！各界激憤，有人向廉政公署舉報都唔奇！

功夫茶都好迷惑，為何地政總署明知僭建碼頭違法，一直拖都冇作出檢控，據悉呢個「私人碼頭」2016年已開始營運，要不是本報踢爆，相信會繼續「大展鴻圖」賺個盆滿缽滿！仲有吖，村霸涉闢官地作停車場，經東網踢爆後，尋日所見，已被當局拉起封條圍封。事實上，規劃署早前已證實該水上活動店所在屬「鄉村式發展」地帶，署方亦喺本月2日發出強制執行通知書，要求喺今年9月2日或以前中止該處所嘅違例發展，惟村霸不但無動於衷，更變本加厲繼續經營，呢壇嘢究竟有冇涉官商黑勾結？廉署睇怕都要做嘢喇！